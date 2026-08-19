Frank Beard, storico baterista di ZZ Top, muore a 77 anni in Texas

Frank Beard, storico baterista della band texana ZZ Top, è morto martedì a 77 anni nel suo ranch di Richmond, Texas, dopo una carriera musicale che ha visto la sua arte diventare un pilastro del rock. Beard, originario di Texas, ha fatto parte del trio fin dalla sua formazione nel 1969, insieme a Billy Gibbons e Dusty Hill. La sua morte segna la fine di un’era per la band, che ha vissuto un’esperienza musicale di oltre mezzo secolo. Beard ha reso famosa la band con il suo ritmo unico e la sua abilità nel creare un “backbeat”.

Un ritmo che ha reso famoso ZZ Top

Beard è stato il cuore del sound di ZZ Top, con il suo ritmo che ha reso famosi brani come “La Grange”, “Tush”, “Sharp Dressed Man” e “Legs”. La sua abilità nel creare un “backbeat” – un acento rítmico che si colloca sui tempi deboli di un compás – ha contribuito a mantenere la band al vertice del rock. Con lui, ZZ Top ha venduto oltre 50 milioni di dischi e ha ottenuto sei successi al numero uno nella lista Mainstream Rock Airplay di Billboard. La sua presenza ha reso la band un simbolo del rock texano.

Un contratto di ironia e identità

Beard, il cui cognome significa “barba” in inglese, era l’unico membro del trio senza barba lunga, preferendo il bigote. Questo contrasto è stato sfruttato con ironia dalla band, che lo ha reso parte della sua immagine distintiva. La sua personalità e il suo stile hanno contribuito a creare un’identità unica per ZZ Top, che si è distinto per il boogie blues rock texano e per la sua iconica immagine di barbe, occhiali scuri e cappelli.

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Beard ha fatto parte del trio per oltre cinquant’anni, fino al 2021, quando è entrato come bassista dopo la scomparsa di Dusty Hill. Nonostante la sua posizione cambiata, il suo contributo al sound di ZZ Top rimane indelebile. La sua morte rappresenta una perdita non solo per la band, ma per l’intero panorama del rock, che ha visto in lui un maestro del ritmo e un simbolo della cultura musicale texana. La sua carriera ha lasciato un segno indelebile nella storia del rock.

Beard ha reso famosa la band con il suo ritmo unico.

Ha venduto oltre 50 milioni di dischi con ZZ Top.

Ha contribuito a mantenere la band al vertice del rock.

La sua immagine è diventata parte dell’identità della band.

Billy Gibbons, cantante e chitarrista di ZZ Top, ha espresso il suo dolore per la scomparsa di Beard, definendolo “un grande amico e collaboratore” e “uno dei bateristi più innovatori per natura”. “Oggi, Elwood (Francis) e io abbiamo perso un grande amico e collaboratore, e il mondo ha perso uno dei bateristi più innovatori per natura e un grande e vero figlio di Texas”, ha scritto su Instagram. La sua morte ha suscitato un grande dolore tra i fan e i compagni di band.