Jordi Hurtado: “Non ho intenzione di smettere di lavorare”

Jordi Hurtado in studio di registrazione, sorride mentre parla del suo lavoro

Jordi Hurtado, 69 anni, non ha intenzione di smettere di lavorare. Il presentatore spagnolo, noto per il programma “Saber y ganar”, ha dichiarato in un’intervista che non si prefigura di smettere di lavorare. “Faccio questo lavoro proprio per questo, perché mi piace tanto che se non lo avessi lasciato, non lo avrei mai fatto”, ha detto. Il programma, che ha superato tre decenni, è diventato una costanza per le sue audience, che rimangono fedeli. Il catalano ha anche sottolineato che i suoi responsabili imprimono rigor in domande e contenuti, garantendo un’esperienza didattica e intergenerazionale.

Un lavoro che non lo stanca

Nonostante i momenti in cui il lavoro lo agiti, Hurtado non intende abbandonare la sua posizione. “Mentre ho salute e capacità mentale, non ho intenzione di smettere del tutto”, ha spiegato. Il programma, che inizialmente aveva contratti in blocchi di tre mesi, è diventato un’abitudine. Il presentatore ha anche sottolineato che il team del programma crede in ciò che fanno e non si è mai stancato di farlo. Il lavoro non lo stanca, ma lo appassiona.

Il programma “Saber y ganar” è molto visto anche in Latinoamérica, confermando la sua popolarità. Hurtado ha raccontato un episodio curioso durante un viaggio: un assistente di volo lo ha chiesto se fosse lui, ricordando che aveva visto il programma per anni. “Llevo 20 anni a vedere questo programma ogni volta che vado a casa di mia nonna”, ha detto con humor. Il presentatore ha anche spiegato che non ha account social, perché non gli dà la vita. “Mi occupa molto il programma, leggere, vivere e altre cose”, ha confidato.

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Un lavoro che si basa sulla passione

Jordi Hurtado ha anche sottolineato che i suoi responsabili imprimono rigor in domande e contenuti, garantendo un’esperienza didattica e intergenerazionale. Il programma è un successo costruito su una passione condivisa. Il catalano ha anche spiegato che non si prefigura di smettere di lavorare, nonostante l’età. “Los que tenemos esta forma de trabajar no nos jubilamos nunca”, ha detto. Il programma è diventato una costanza, e le sue audience rimangono fedeli, più o meno le stesse. Il presentatore ha anche sottolineato che il lavoro non lo distrae, ma lo appassiona.

Il programma “Saber y ganar” è diventato un’abitudine, e il suo successo si estende anche al di fuori dei confini spagnoli. Il presentatore ha raccontato un episodio curioso durante un viaggio, in cui un assistente di volo lo ha riconosciuto grazie al programma. “Llevo 20 anni a vedere questo programma ogni volta che vado a casa di mia nonna”, ha detto con humor. Il presentatore ha anche spiegato che non ha account social, perché non gli dà la vita. “Mi occupa molto il programma, leggere, vivere e altre cose”, ha confidato.