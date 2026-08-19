Italia in campo per difendere la 4×400 ai Giochi del Mediterraneo 2026

Atleti italiani in campo per la 4×400 ai Giochi del Mediterraneo 2026

La squadra italiana di atletica si prepara a difendere la vittoria nella 4×400 maschile ai Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto il 2 settembre. L’Italia, campione d’Europa in carica, punta a ribadire la sua supremazia nella rassegna multisportiva riservata ai Paesi del Mare Nostrum. Tra i protagonisti della competizione, due atleti che hanno già conquistato la vittoria agli Europei di Birmingham: Lorenzo Benati e Luca Sito. Entrambi sono stati protagonisti della vittoria per tre centesimi sui padroni di casa britannici, e saranno tra i protagonisti della finale secca della staffetta del miglio, senza turni eliminatori.

Composizione rivoluzionata per la 4×400

La squadra azzurra per la 4×400 maschile è composta da un gruppo di atleti di alto livello, tra cui Lorenzo Benati e Luca Sito, che si affacciano alla competizione con la consapevolezza di aver già dimostrato la loro forza. Tuttavia, la loro partecipazione non è scontata, poiché entrambi dovranno affrontare la gara individuale con due turni da disputare, oltre al possibile inserimento nella 4×400 mista della giornata inaugurale. La squadra si mostra pronta a gestire le sfide e a mantenere il primato nella competizione. Gli altri atleti convocati per la staffetta maschile sono Matteo Raimondi, Lapo Bianciardi, Riccardo Meli e Federico Falsetti, mentre Edoardo Scotti e Mohamed Soudassi non risultano tra i convocati.

Un’edizione in crescita per l’atletica italiana

La partecipazione italiana ai Giochi del Mediterraneo 2026 si inserisce in un contesto di crescita e prestigio per l’atletica. L’Italia, che si presenta come campione d’Europa, ha dimostrato in precedenti competizioni una capacità di dominare in eventi di alto livello. La finale della 4×400 maschile, in programma il 2 settembre allo stadio “Giuseppe Valente” di Taranto, rappresenta un’occasione per consolidare la leadership in un evento che vede la partecipazione di Paesi del Mediterraneo. La squadra azzurra, con la sua composizione rivoluzionata, punta a ripetere il successo degli Europei di Birmingham.

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La 4×400 maschile rappresenta uno degli eventi più attesi del programma atletico ai Giochi del Mediterraneo 2026. L’Italia, con la sua tradizione e la sua capacità di formare squadre di alto livello, si presenta come una delle favorite per la vittoria. La finale secca, senza turni eliminatori, metterà alla prova la coesione e la preparazione della squadra, che dovrà dimostrare di essere pronta a difendere il titolo conquistato in precedenti competizioni.

La partecipazione di Benati e Sito alla 4×400 non è però un dato scontato, poiché entrambi dovranno affrontare la gara individuale con due turni da disputare, oltre al possibile inserimento nella 4×400 mista della giornata inaugurale. Questo aspetto potrebbe influire sulla loro disponibilità per la staffetta maschile, ma la squadra azzurra si mostra pronta a gestire le sfide e a mantenere il primato nella competizione.