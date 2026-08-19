José Bordalás risponde alle critiche: “Un sindicato creato da quattro o cinque amici, non le doy importanza”

Tecnico del Getafe risponde alle critiche del sindicato AESAF, parlando del suo ruolo e delle sfide della squadra

Il tecnico del Getafe José Bordalás ha risposto alle critiche del sindicato AESAF, che lo ha accusato di aver dato un giudizio non corretto su un episodio di gioco durante il match contro l’Alavés. In una dichiarazione rilasciata dopo la partita, Bordalás ha sottolineato che il sindicato in questione è “creato da quattro o cinque amici” e ha espresso un atteggiamento di non importanza nei confronti delle accuse. “Non le doy importanza”, ha detto, aggiungendo che domani potrebbe formare un altro sindicato con altri allenatori e “mettersi a segnalarne a altri”. Queste parole sono state pronunciate in un contesto in cui il tecnico ha cercato di mantenere un equilibrio tra la sua posizione e la sua responsabilità nei confronti della squadra e della sua base.

La sfida della Conference League

Il Getafe, in vista della previa della Conference League, ha espresso una forte illusione e una grande determinazione. “È una illusione enorme”, ha detto Bordalás, ricordando che la squadra ha subito molte difficoltà e ha visto uscire alcuni giocatori mentre ne arrivano di nuovi. “Todavía es pronto para alcanzar nuestro mejor nivel”, ha aggiunto, sottolineando che la squadra deve giocare al massimo per poter raggiungere l’obiettivo. La squadra, pur affrontando un periodo di transizione, ha dimostrato buone sensazioni in alcune eliminatorie e ha la convinzione di poter superare la previa.

La squadra si prepara al meglio per la prossima sfida. “Confiamos en que con el apoyo de nuestra afición consigamos hacer un gran partido mañana y consigamos el pase”, ha detto Bordalás, rafforzando l’idea che la squadra si prepara al meglio per la prossima sfida. La base del club è stata citata come un elemento chiave per il successo, con la convinzione che la squadra darà tutto per raggiungere l’obiettivo.

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Le critiche e la risposta

Bordalás ha anche risposto alle accuse di “sobreactuado”, sostenendo che non è giusto e non è contundente. “No lo sé, creo que no es justo”, ha detto, aggiungendo che non ha intenzione di commentare ulteriormente. Ha inoltre sottolineato che il sindicato in questione è “bien”, ma che lui non si preoccupa molto. “Es un sindicato que está bien, pero yo mañana hago un sindicato con varios entrenadores y me pongo a señalar a otros”, ha detto, mostrando una certa ironia e una volontà di non prendere le accuse troppo sul serio.

La squadra, però, non ha intenzione di permettere alle critiche di influenzare il suo percorso. “No voy a comentar, ya he dado mi opinión”, ha detto Bordalás, rafforzando l’idea che la squadra si concentra sulle sue competizioni e sul raggiungimento degli obiettivi. La base del club è stata citata come un elemento chiave per il successo, con la convinzione che la squadra darà tutto per raggiungere l’obiettivo.

Le opere in corso creano un handicap per la squadra. “Muchas veces no se tiene en cuenta, pero jugar con menos aforo de lo normal, con las obras, siempre es un hándicap para cualquier equipo”, ha detto Bordalás, aggiungendo che la squadra si sta adattando e si prepara per superare questa sfida. La squadra, con la sua determinazione e la sua illusione, ha la possibilità di fare un grande passo avanti nella sua storia.

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