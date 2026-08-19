Alemany: “Il CEO del club ha espresso la posizione sull’attaccante Julián”

Il direttore del fútbol dell’Atlético commenta la situazione di Julián e il mercato, con il club in tranquillità

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Mateu Alemany, direttore di fútbol professionale dell’Atlético de Madrid, ha parlato della situazione del club e della posizione su Julián Alvarez, durante un’intervista alla previa del match contro il Málaga. Alemany ha confermato che il CEO del club ha espresso la sua posizione in merito al calciatore, in un contesto di molte speculazioni giornalistiche. “Il CEO del club ha espresso la posizione dell’Atlético su Julián”, ha detto Alemany, riferendosi alle dichiarazioni del vertice aziendale. L’interesse per il giocatore è stato chiaro, ma il club ha preferito non commentare direttamente, affidandosi alle parole del vertice.

Il mercato e la situazione del club

Alemany ha parlato del mercato, sottolineando che, se visto da fuori, è diventato sempre più complicato. “Il mercato, se lo si guarda da fuori, si è reso molto difficile e ogni anno che passa diventa più complicato, a causa del grande volume di denaro nel sistema”, ha affermato. L’esperto ha anche menzionato l’inflazione e la difficoltà di trovare giocatori di alto livello. “L’inflazione rende più difficile trovare giocatori speciali”, ha aggiunto. Tuttavia, Alemany ha espresso soddisfazione per la situazione attuale: “Ora siamo in una situazione tranquilla. La parte fondamentale del mercato è stata completata”. Il club, quindi, si trova in una posizione stabile dopo le trattative chiave.

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La posizione di Julián e le dichiarazioni dei giocatori

Julián Alvarez, in un’intervista, ha confermato la posizione del club: “Il CEO del club ha espresso la posizione dell’Atlético de Madrid con tante speculazioni giornalistiche e io non ho altro da dire se non riferirmi a quelle parole”. Il giocatore ha quindi riconosciuto la decisione del club, senza commentare ulteriormente. Altri giocatori, come Canteranos en el once, hanno espresso la difficoltà del momento, ma hanno anche sottolineato l’importanza della scuola calcistica dell’Atlético. “In situazioni così complicate, per essere il team con più giocatori in finale del Mondiale, questo crea complessità per l’inizio della competizione e il corpo tecnico ha un lavoro difficile, ma per questo c’è la nostra Accademia”, ha detto.

Cuti Romero, invece, ha espresso una posizione chiara: “È metrocracia pura. Chi si merita la posizione gioca”. Questa frase ha rafforzato l’idea che il club si basi su meriti e prestazioni, non su altre considerazioni. Inoltre, Alemany ha sottolineato che il club è soddisfatto del mercato: “In generale, il corpo tecnico, la direzione sportiva e il club siamo contenti del mercato”. Questo è un segnale positivo per il futuro.

Salinas, un altro giocatore, ha detto: “Non parlo mai dei giocatori di altri club. Vedremo cosa succederà nei prossimi 12 o 13 giorni”. Questa frase indica che il club è attento alle mosse future, ma non ha ancora aperto nuove porte. Sorloth, invece, ha espresso soddisfazione per Alex, un altro giocatore chiave: “Siamo molto contenti di Alex. Cerchiamo di far sì che i giocatori importanti non vadano via”. Questo mostra una strategia di contenimento per i giocatori più importanti.