Kendrick Nunn, infortunio al menisco: il Panathinaikos senza una sua stella per l’inizio di EuroLeague

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Un infortunio che mette in difficoltà il Panathinaikos

Kendrick Nunn, giocatore chiave del Panathinaikos, ha subito un infortunio al menisco della gamba destra durante un allenamento individuale negli Stati Uniti. L’intervento chirurgico, una meniscectomia parziale artroscopica, è considerato una procedura standard e non dovrebbe compromettere la sua stagione. Tuttavia, la sua assenza si protrae per almeno otto settimane, con il rischio di non poter tornare in campo a settembre. La sfortuna colpisce un momento cruciale per il club greco

Nunn, 31 anni, era uno dei protagonisti della scorsa stagione in EuroLeague, con 18,3 punti, 2,7 rimbalzi, 3,5 assist e 15,6 di valutazione media in 37 partite. La sua assenza si aggiunge a una squalifica già in atto per due partite nazionali, tra cui la Supercopa di Grecia. Il Panathinaikos dovrà affrontare l’inizio della competizione senza una delle sue principali referenze offensive.

Un calendario che non concede tregua

Il calendario di EuroLeague offre un breve periodo di riposo al Panathinaikos, ma non sufficiente per permettere a Nunn di recuperare al meglio. Il giocatore potrebbe perdere i match contro Paris Basketball, ASVEL Villeurbanne e Maccabi Tel Aviv, se la sua riabilitazione non procederà come previsto. Il ritorno al campo è previsto a partire da ottobre, poco prima dell’inizio della competizione, ma la sua disponibilità dipenderà dal progresso della sua guarigione. Un ritorno prioritario per il club

Il Panathinaikos ha espresso la sua volontà di far tornare Nunn il prima possibile, considerandolo una delle sue stelle più importanti. La sua assenza rappresenta un colpo significativo per la squadra, che dovrà adattarsi a un’assenza che potrebbe influire sulle sue prestazioni iniziali. La squadra cercherà di compensare la mancanza del giocatore con altre risorse, ma la sua presenza sarebbe fondamentale per il successo in EuroLeague.

Un infortunio che non cancella le sue capacità

Nonostante l’infortunio, Nunn rimane un giocatore di alto livello, con una media di valutazione elevata e una capacità di influenzare il gioco sia in attacco che in fase di assist. La sua esperienza e la sua capacità di leadership saranno necessarie per il Panathinaikos, che punta a un’altra stagione di successo in EuroLeague. La sua riabilitazione sarà monitorata con attenzione, con l’obiettivo di farlo tornare in forma il più presto possibile.

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Menisco rotto durante allenamento individuale negli Stati Uniti

Intervento chirurgico artroscopico, procedura standard

Assenza stimata di almeno otto settimane

Assenza coincide con partite non disputabili a causa di squalifica

Ritorno previsto a ottobre, poco prima dell’inizio di EuroLeague

Il Panathinaikos dovrà affrontare l’inizio di EuroLeague senza un’importante figura, ma la squadra si prepara a gestire questa situazione con la strategia e la preparazione necessarie. La riabilitazione di Nunn sarà un fattore chiave per il successo della squadra nella prossima stagione.