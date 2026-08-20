Alavés respinge tassativamente la versione del Rayo su le entrates

Alavés e Rayo Vallecano in tensione per le entrates, comunicato del club madrileño e reazione del club basco

Il Deportivo Alavés ha respinto tassativamente la versione fornita dal Rayo Vallecano riguardo alle entrates destinate agli spettatori del club basco per la partita in programma. La reazione del club albiazule si è fatta sentire in modo netto e categorico, smentendo l’affermazione del Rayo che avrebbe sempre mostrato massima disponibilità e collaborazione per facilitare la presenza degli appassionati albiazules. La tensione tra i due club si è intensificata nelle ore precedenti all’incontro, con il Rayo che ha rifiutato di concedere le entrates, nonostante le insistenze e le gestioni ripetute da parte del Deportivo Alavés.

Entrates non concesse, tensione tra i due club

Il Rayo Vallecano ha spiegato il motivo per cui non ha dato le entrates agli spettatori del Deportivo Alavés, sottolineando che la decisione è stata presa a causa della non levata della sospensione cautelare dell’Estadio de Vallecas. Tuttavia, il Deportivo Alavés ha reagito con una nota in cui ha “rechazado de manera rotunda la versión ofrecida”, smentendo l’affermazione del club madrileño. La situazione ha creato un clima di tensione tra i due club, con il rischio di un ulteriore scambio di accuse e dichiarazioni.

Un comunicato chiaro e categorico

Il Deportivo Alavés ha risposto in modo chiaro e categorico al comunicato del Rayo Vallecano, sottolineando che la versione fornita non è corretta. Il club basco ha espresso la sua insoddisfazione per la mancanza di collaborazione e disponibilità da parte del Rayo, che avrebbe dovuto facilitare l’accesso agli spettatori albiazules. La decisione del Rayo di non concedere le entrates ha impedito ai tifosi di accompagnare e animare il loro team, causando un malcontento tra la squadra e i suoi sostenitori. La situazione si è complicata ulteriore quando il Rayo Vallecano ha rifiutato di inviare le entrates al Deportivo Alavés, nonostante le richieste ripetute. La diretiva del club madrileño non si è seduta nel palco di Butarque, come aveva previsto il Deportivo Alavés. La partita, che si terrà a breve, è diventata un ulteriore punto di contenzioso tra i due club, con il rischio di un ulteriore scambio di accuse e dichiarazioni.

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Il Deportivo Alavés ha respinto tassativamente la versione del Rayo su le entrates. La decisione del Rayo di non concedere le entrates ha suscitato reazioni forti da parte del club basco, che ha visto nell’azione un ulteriore segno di mancanza di collaborazione. La tensione tra i due club si è intensificata nelle ore precedenti all’incontro. La partita, che si terrà a breve, è diventata un ulteriore punto di contenzioso tra i due club, con il rischio di un ulteriore scambio di accuse e dichiarazioni.

Il Deportivo Alavés ha respinto tassativamente la versione del Rayo su le entrates.

Il Rayo Vallecano ha spiegato il motivo per cui non ha dato le entrates agli spettatori del Deportivo Alavés.

La tensione tra i due club si è intensificata nelle ore precedenti all’incontro.