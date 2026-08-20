Davide Stella diventa professionista: si unisce a Pogacar nella UAE Emirates

Corridore italiano in maglia UAE Emirates, in gruppo con Pogacar, ciclismo professionistico

Un passo avanti nella carriera di Davide Stella

Davide Stella, 20enne friulano, ha annunciato ufficialmente il suo passaggio al professionismo, firmando con la UAE Emirates. L’annuncio, reso pubblico il 20 agosto 2026, segna un importante traguardo per il ciclista italiano, che si unirà al team guidato da Mauro Giannetti. La UAE Emirates, noto per il budget sostanzioso e la formazione di alto livello, è la scelta giusta per un corridore che ha dimostrato capacità e determinazione nel percorso di sviluppo.

Stella ha espresso la sua soddisfazione per il passo avanti: “Questo passo avanti significa tantissimo per me.”

Il corridore ha sottolineato come il tempo trascorso nella squadra sviluppo, la UAE Team Emirates Gen Z, abbia offerto un percorso ottimale per raggiungere il WorldTour. La promozione all’interno della compagine emiratina rappresenta un ulteriore tassello per un atleta che ha dimostrato costanza e impegno nel suo percorso.

Una stagione difficile ma con risultati positivi

Nonostante le difficoltà, Stella ha dimostrato resilienza. Dopo due incidenti durante la stagione – uno nella terza tappa dell’AlUla Tour e un altro in allenamento – il ciclista si è rimesso in forma e ha ottenuto risultati significativi. A maggio ha vinto una frazione della Volta a Portugal do Futuro e ha partecipato al Giro d’Italia Next Gen, pur ritirandosi alla sesta tappa. A luglio ha conquistato un argento nell’omnium agli Europei su pista Jrs./U23. La sua determinazione ha permesso di superare le sfide e di raggiungere un traguardo importante.

Stella ha espresso la sua gratitudine verso le persone che lo hanno supportato e alla squadra per aver reso possibile il suo passo avanti. La sua carriera, pur segnata da momenti difficili, ha visto un progresso costante e una crescita che lo ha portato al WorldTour.

Pubblicità

Un futuro promettente con la UAE Emirates XRG

La UAE Emirates XRG, considerata la miglior formazione a livello internazionale, è la scelta ideale per un corridore che mira al top del ciclismo. Tra i suoi compagni di squadra c’è il fenomeno assoluto Tadej Pogacar, il quale ha reso possibile l’ingresso di Stella nel WorldTour. La squadra, con un budget sostanzioso, offre le condizioni necessarie per crescere e raggiungere obiettivi ambiziosi. La promozione di Stella rappresenta un ulteriore tassello per la UAE Emirates, che punta a costruire un futuro di eccellenza.

La sua presenza nella squadra guidata da Mauro Giannetti è vista come un’opportunità per sviluppare talenti e portare nuovi prospetti al top del ciclismo. Con la sua determinazione e la sua passione, Davide Stella si prepara a vivere un’esperienza unica nel mondo professionistico.