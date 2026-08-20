Izan Almansa lascia il Real Madrid per la NCAA

Izan Almansa, giocatore di basket, lascia il Real Madrid per giocare in NCAA a Gonzaga

Un addio al Real Madrid per un futuro in NCAA

Izan Almansa, ala-pívot internazionale di 21 anni, ha lasciato il Real Madrid per concentrarsi sul futuro in NCAA. Dopo aver rifiutato l’opzione di essere ceduto a un club della Liga Endesa, il giocatore ha scelto di partire in cerca di un posizionamento migliore per raggiungere la NBA. Il club bianconero ha confermato la fine della sua stagione con la squadra, ringraziando il suo impegno e la sua dedizione.

La decisione di Almansa è maturata nel corso dell’estate. Dopo aver rifiutato l’ipotesi di un prestito, il giocatore ha deciso di concentrarsi su un percorso che lo porti verso la NCAA, dove i club competono economicamente con i migliori club europei. La scelta di giocare a Gonzaga, dove ha già avuto una buona esperienza, rappresenta un passo importante per il suo futuro.

Un’esperienza in ACB e un’assenza in EuroLeague

Almansa, cresciuto nella cantera del Real Madrid, ha giocato in ACB nella scorsa stagione, partecipando a 19 partite con media di 5,1 punti e 2,3 rimbalzi. Tuttavia, non ha avuto la possibilità di mostrare le sue capacità in EuroLeague, dove ha giocato solo tre partite. La mancanza di pívots e la lesione di Garuba hanno limitato le sue opportunità, soprattutto nella Final Four. La sua assenza in EuroLeague ha spinto Almansa a cercare nuove opportunità. Nonostante la sua crescita in casa del Real Madrid, il giocatore ha ritenuto che non fosse più il momento giusto per proseguire la sua carriera in Europa. La scelta di andare in NCAA rappresenta un’alternativa per sviluppare il suo talento in un ambiente competitivo.

Pubblicità

Un percorso che lo ha portato alla NCAA

Almansa ha già avuto esperienze in America, avendo giocato nel progetto di formazione Overtime Elite, nella G-League e in Australia. Queste esperienze lo hanno preparato a un’eventuale trasferta in NCAA. Il Real Madrid ha confermato che il giocatore ha firmato un contratto significativo, che lo accompagnerà nel suo nuovo viaggio. La NCAA è diventata un’opzione sempre più competitiva per i talenti europei. Con i club che offrono contratti di alto livello, Almansa ha scelto di concentrarsi su un percorso che lo porti verso la NBA. La sua decisione riflette una strategia mirata a massimizzare le sue possibilità di successo a lungo termine.

Un addio con un ringraziamento

Il Real Madrid ha espresso il suo apprezzamento per il contributo di Almansa durante la stagione, ringraziando la sua dedizione e il suo impegno. Il club ha espresso il desiderio di buona fortuna per il giocatore e la sua famiglia in questa nuova fase della sua vita. La decisione di Almansa segna un nuovo inizio per il suo percorso. Lasciare il Real Madrid rappresenta un passo coraggioso, ma necessario per il suo sviluppo. La NCAA, con le sue opportunità, potrebbe essere la chiave per raggiungere i suoi obiettivi futuri.