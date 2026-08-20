Nashville vince in ultima fase contro New York Red Bulls, Lewandowski batte Griezmann in MLS

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Il Chicago Fire ha vinto contro l’Orlando City per 1-2, grazie a un gol di Robert Lewandowski al minuto 68, in un match che ha visto il ritorno di due ex giocatori spagnoli in Major League Soccer. Il risultato ha permesso al Nashville di allontanarsi dal leader Inter Miami, che ha subito un altro insuccesso. La partita, giocata a Orlando, ha visto il Chicago Fire vincere per 1-2, con un gol di Lewandowski al minuto 68. Il Nashville, che ha vinto in extremis contro il New York Red Bulls, ha mantenuto la leadership del East con 46 punti, sette in più del Inter Miami, che ha totalizzato 39. Il Nashville ha vinto in ultima fase, grazie a una strategia che ha portato al gol del ghanese Maxwell Woledzi al minuto 92, dopo un centro dell’argentino Cristian Espinoza.

Un successo inaspettato per il Chicago Fire

Il match tra Chicago Fire e Orlando City ha visto un’azione decisiva del polacco Robert Lewandowski, che ha segnato il gol decisivo al minuto 68. Il risultato ha permesso al Chicago Fire di ottenere tre punti importanti, in un momento in cui la MLS ha visto un’altra sconfitta del Inter Miami. Il Nashville, che ha vinto in ultima fase contro il New York Red Bulls, ha mantenuto la leadership del East con 46 punti, sette in più del Inter Miami, che ha totalizzato 39. Il Nashville ha vinto in extremis, grazie a una strategia che ha portato al gol del ghanese Maxwell Woledzi al minuto 92, dopo un centro dell’argentino Cristian Espinoza.

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Il successo del Nashville ha permesso al team di allontanarsi dal leader Inter Miami, che ha subito un altro insuccesso. Il Nashville ha vinto in ultima fase contro il New York Red Bulls, grazie a una strategia che ha portato al gol del ghanese Maxwell Woledzi al minuto 92, dopo un centro dell’argentino Cristian Espinoza. Il risultato ha permesso al Nashville di mantenere la leadership del East con 46 punti, sette in più del Inter Miami, che ha totalizzato 39.

Un altro successo per Alexis Sánchez

Il chileno Alexis Sánchez ha debuttato con il Montreal, vincendo contro il Columbus Crew per 1-2. Il risultato ha permesso al Montreal di ottenere tre punti importanti, in un momento in cui la MLS ha visto un’altra sconfitta del Inter Miami. Il Nashville, che ha vinto in ultima fase contro il New York Red Bulls, ha mantenuto la leadership del East con 46 punti, sette in più del Inter Miami, che ha totalizzato 39. Il Nashville ha vinto in extremis, grazie a una strategia che ha portato al gol del ghanese Maxwell Woledzi al minuto 92, dopo un centro dell’argentino Cristian Espinoza.

Il successo del Nashville ha permesso al team di allontanarsi dal leader Inter Miami, che ha subito un altro insuccesso. Il Nashville ha vinto in ultima fase contro il New York Red Bulls, grazie a una strategia che ha portato al gol del ghanese Maxwell Woledzi al minuto 92, dopo un centro dell’argentino Cristian Espinoza. Il risultato ha permesso al Nashville di mantenere la leadership del East con 46 punti, sette in più del Inter Miami, che ha totalizzato 39.

Il Nashville ha vinto in ultima fase grazie a una strategia ben calcolata. Il successo del team ha permesso di allontanarsi dal leader Inter Miami, che ha subito un altro insuccesso. Il Nashville ha vinto in extremis, grazie a una strategia che ha portato al gol del ghanese Maxwell Woledzi al minuto 92, dopo un centro dell’argentino Cristian Espinoza.