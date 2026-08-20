Quequé presenta un programma satirico su La Séptima in prima serata

Quequé si aggiunge a La Séptima per un programma satirico

Héctor de Miguel, noto come Quequé, ha firmato con La Séptima per presentare un programma satirico in prima serata. L’annuncio è stato reso pubblico da El Confidencial Digital, confermando l’ingaggio del comico salmantino per un nuovo formato che si concentrerà su satira politica e analisi dell’attualità. La scelta di Quequé, noto per il suo stile umoristico e la sua capacità di affrontare temi di attualità con ironia, si inserisce nel piano di espansione del canale, che mira a distinguersi nel panorama televisivo spagnolo. La Séptima punta su formati innovativi e su una presenza diversificata in tutta la Spagna

La Séptima, proprietà di Servicios Integrados Entretenimiento Televisivo, SL, ha già annunciato l’ingaggio di altri presentatori come Javier Ruiz, Alba Carrillo, Marta Márquez e Rocío Delgado. L’obiettivo del canale è di creare un’offerta televisiva diversa, con un focus non solo su Madrid ma anche su altre regioni del Paese. Quequé, che ha lasciato il programma radiofonico ‘Hora veintipico’ della Cadena Ser, si unisce a questa strategia di espansione, portando con sé il suo distintivo umoristico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico.

Un programma satirico che promette innovazione e attualità

Il programma di Quequé, che andrà in onda in prima serata, si basa su un formato che combina satira politica e analisi dell’attualità. L’obiettivo è di offrire un contenuto fresco e critico, sempre mantenendo un tono umoristico che caratterizza il lavoro del comico. Il produttore del canale, José Miguel Contreras, ha dichiarato che La Séptima è una “catena unica, molto buona, molto aggiornata e moderna”, e che l’obiettivo è di ampliare la sua presenza attraverso diverse piattaforme. La Séptima si prepara all’ingresso in scena

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Nonostante il canale non abbia ancora debuttato, l’annuncio di nuovi presentatori e formati ha già suscitato interesse. La Séptima, che mira a rivoluzionare il mercato della televisione, ha già presentato alcuni dei suoi programmi e si prepara a lanciare la sua offerta in un breve lasso di tempo. Quequé, con il suo stile e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, si aggiunge a una squadra di presentatori che promette di portare un’esperienza televisiva diversa e innovativa.

Un’esperienza televisiva diversa e moderna

La Séptima si propone come un canale che si distingue per la sua originalità e per la sua capacità di adattarsi alle esigenze del pubblico. L’ingaggio di Quequé, insieme a quelli di altri presentatori, indica una strategia di espansione che mira a creare un’offerta televisiva diversa e moderna. Il canale, che si propone di abbandonare il focus su Madrid e di creare contenuti da diverse regioni, si prepara a debuttare in un breve lasso di tempo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e coinvolgente. Un’altra pietra miliare per La Séptima

L’ingaggio di Quequé rappresenta un’altra pietra miliare per La Séptima, che mira a diventare un canale di riferimento nel panorama televisivo spagnolo. Con il suo stile umoristico e la sua capacità di affrontare temi di attualità, Quequé si unisce a una squadra di presentatori che promette di portare un’esperienza televisiva diversa e innovativa. La Séptima, con il suo piano di espansione e la sua volontà di distinguersi, si prepara a lanciare la sua offerta in un breve lasso di tempo, con l’obiettivo di offrire un’esperienza unica e coinvolgente.

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