Ilia Topuria ha bisogno di un avversario facile, dice Tsarukyan

Ilia Topuria e Arman Tsarukyan discutono sul prossimo match, UFC Casa Blanca

Dopo la sconfitta contro Justin Gaethje al UFC Casa Blanca, Ilia Topuria ha bisogno di un avversario facile per recuperare la fiducia, ha detto Arman Tsarukyan. Il peleatore armenio ha suggerito a Topuria di affrontare Michael Chandler, considerando che il campione di peso leggero debba prima riprendersi la confidenza prima di tornare a competere per il titolo. La sconfitta di Topuria ha causato gravi danni al viso, con fratture alle orbite e alla narice, e il recupero completo potrebbe richiedere mesi. Nonostante ciò, si prevede che il campione torni a fine 2026 o inizio 2027 per riprendersi la posizione persa e redimersi della sconfitta inaspettata, soprattutto per lui stesso.

Un consiglio per il ritorno di Topuria

Arman Tsarukyan, uno dei rivali potenziali di Topuria, ha espresso il suo parere durante un’intervista al UFC Paramount. “Necesita a alguien fácil”, ha detto Tsarukyan, riferendosi al prossimo avversario del campione. L’idea è che Topuria, dopo la sconfitta, debba affrontare un avversario meno resistente per ripristinare la fiducia e prepararsi a competere nuovamente per il titolo. Tsarukyan ha anche sottolineato che, nonostante la sconfitta, il recupero di Topuria è in corso e che il prossimo match potrebbe essere contro Michael Chandler, un avversario che, sebbene non sia il più probabile, potrebbe essere una scelta strategica.

La UFC, che ha l’ultima parola su tutti i match, potrebbe decidere di far tornare Topuria contro Gaethje o Pimblett, ma entrambi sono avversari di alto livello. Tsarukyan ha anche menzionato che, sebbene Chandler non sia il prossimo avversario più probabile, la UFC potrebbe decidere di farli affrontare nuovamente entro breve. Il peleatore statunitense, però, non è classificato e ha perso recentemente per ko, il che lo rende un avversario non certo ideale per Topuria.

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Le opzioni per Topuria

Le opzioni per Topuria sono due: una revanche contro Justin Gaethje o un match contro Paddy Pimblett. Tuttavia, Gaethje non sembra interessato a una rivincita, considerando che la sua vittoria fu chiara e che non si senta obbligato a concederla. Al contrario, Pimblett è una scelta più ambiziosa, ma non certo un avversario facile. Tsarukyan ha anche sottolineato che, nonostante la sconfitta, Topuria ha ancora due frenti aperti: la rivincita contro Gaethje o un match contro Pimblett. Il recupero di Topuria, tuttavia, è in corso e il prossimo match potrebbe essere un passo importante per il suo ritorno al vertice del peso leggero. La scelta del prossimo avversario potrebbe influenzare il suo ritorno al titolo. La UFC ha l’ultima parola su tutti i match, e non è escluso che entro breve possa decidere di far tornare Topuria contro Gaethje o Pimblett.

Topuria ha perso contro Gaethje al UFC Casa Blanca

Tsarukyan ha suggerito un match contro Chandler

La UFC ha l’ultima parola sui prossimi match

Ilia Topuria ha bisogno di un avversario facile per riprendersi la fiducia, secondo Tsarukyan. La scelta del prossimo avversario potrebbe influenzare il suo ritorno al vertice del peso leggero. La UFC, con il suo calendario e le sue decisioni, potrebbe decidere se far tornare Topuria contro Gaethje o Pimblett, ma entrambi sono avversari di alto livello. Il recupero di Topuria è in corso, ma il prossimo match potrebbe essere un passo cruciale per il suo ritorno al titolo.