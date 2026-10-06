Sal Everett, l’assistente di Dana White che si gioca un contratto

Sal Everett, assistente di Dana White, si prepara a un incontro in cui potrebbe vincere un contratto con la UFC. L’evento si terrà questa mattina e vedrà l’attaccante statunitense affrontare Ozzy Martín. Everett, che ha lavorato per anni come assistente del mandatario della promotora, ha spiegato come la sua carriera sia iniziata e come la sua passione per le MMA abbia portato a questa sfida. L’esperienza di Everett, che ha lavorato come membro della sicurezza della UFC per tre anni, lo ha portato a diventare un assistente di Dana White e a partecipare attivamente alle competizioni. L’evento è parte della decima stagione di Dana White’s Contender Series, un format che ha dato vita a molti talenti.

Un percorso iniziato con la sicurezza

Everett ha iniziato la sua carriera come membro della sicurezza della UFC, un ruolo che lo ha portato a entrare in contatto con i migliori atleti del mondo delle MMA. Dopo tre anni di lavoro, ha iniziato a partecipare attivamente alle competizioni, combinando il lavoro di sicurezza con la sua passione per il combattimento. Ha lavorato di notte, camminando per l’APEX, per l’octágono, senza avere una visione al 100%. Con ogni incontro, la sua visione si è fatta più chiara. L’evento è parte della decima stagione di Dana White’s Contender Series, un format che ha dato vita a molti talenti.

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Un legame speciale con Dana White

Everett ha spiegato come il suo rapporto con Dana White sia un elemento chiave nella sua carriera. “Lo apprezzo molto. È un mio amico e il mio capo. È un giorno in più in ufficio. Ha assistito alla maggior parte delle mie lotta”, ha detto in un’intervista con MMA Junkie. L’assistente di Dana White ha anche sottolineato come la sua carriera sia iniziata con la sicurezza e come la sua passione per le MMA abbia portato a questa sfida. L’evento è parte della decima stagione di Dana White’s Contender Series, un format che ha dato vita a molti talenti.

Everett ha anche parlato del suo percorso, spiegando come la sua carriera sia iniziata con la sicurezza e come la sua passione per le MMA abbia portato a questa sfida. “Ho lavorato di notte, camminando per l’APEX, per l’octágono, senza avere una visione al 100%”, ha detto. “Ma con ogni incontro, la mia visione si è fatta più chiara”, ha aggiunto. L’evento è parte della decima stagione di Dana White’s Contender Series, un format che ha dato vita a molti talenti.

Everett ha anche sottolineato come il suo lavoro con Dana White abbia avuto un impatto significativo sulla sua carriera. “Sono un amico e un capo. È un giorno in più in ufficio. Ha assistito alla maggior parte delle mie lotta”, ha detto. L’assistente di Dana White ha anche spiegato come la sua carriera sia iniziata con la sicurezza e come la sua passione per le MMA abbia portato a questa sfida. L’evento è parte della decima stagione di Dana White’s Contender Series, un format che ha dato vita a molti talenti.