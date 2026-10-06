Jannik Sinner si ritira dal Six Kings Slam 2026, Learner Tien sostituisce il numero uno al mondo a Riad.

Jannik Sinner ha annunciato oggi la fine anticipata della sua stagione, ritirandosi dal Six Kings Slam 2026. Il torneo di esibizione, che si terrà a Riad dal 21 al 24 ottobre, ha visto il numero uno al mondo sostituito da Learner Tien, un giovane tennista americano. L’annuncio del sostituto è arrivato in seguito all’annullamento del partecipante originale, con il quale si era già espresso un accordo per il suo debutto. Tien, che ha vinto le prime due edizioni del Six Kings Slam, dovrebbe esordire al primo turno contro Alex De Minaur.

Un montepremi di sei milioni di dollari

Il Six Kings Slam 2026, organizzato in Arabia Saudita, mette in palio un montepremi di sei milioni di dollari al vincitore. Ogni partecipante, invece, riceve un gettone di presenza di 1,5 milioni di dollari. La partecipazione al torneo è quindi un’occasione economica significativa, anche se non vincente. Sino ad oggi, il gruppo di partecipanti include nomi di alto livello come Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Taylor Fritz.

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Il sostituto di Sinner è già in lista per il torneo.

Nonostante l’annuncio di Sinner, si registra un’altra uscita non programmata: l’australiano Alex De Minaur, che aveva partecipato alla finale dell’ATP 500 di Pechino, ha ritenuto di ritirarsi per un problema fisico. L’eventuale forfait ufficiale del 27enne potrebbe influire sul tabellone del torneo, con la possibilità di un sostituto in attesa. Al momento, non è chiaro se il sostituto sarà già in lista o se si dovrà trovare una riserva pronta a subentrare.

Un evento in attesa di ulteriori sviluppi

Il tabellone del Six Kings Slam 2026 è in attesa di ulteriori conferme, soprattutto riguardo al destino di De Minaur e al sostituto eventualmente in lista. La partecipazione di Tien al torneo è già un’indicazione di come si stanno sviluppando le dinamiche del circuito. Il torneo, che si terrà a Riad, è uno degli eventi più prestigiosi del calendario, con un’atmosfera particolare e un’attenzione globale.

La partecipazione di Tien rappresenta un’opportunità per il suo futuro.

Con l’annuncio di Sinner e la conferma di Tien, il Six Kings Slam 2026 si prepara a un’edizione di alto livello, con un mix di nomi di alto profilo e un’atmosfera di competizione senza precedenti. Il torneo, che si svolgerà dal 21 al 24 ottobre, rappresenta un’altra opportunità per i tennisti di mettersi in mostra e di guadagnare punti e riconoscimenti. La sua location in Arabia Saudita, nonostante le critiche, ha già attirato un’attenzione internazionale, con un’organizzazione che si distingue per la sua capacità di attrarre i migliori giocatori del mondo.