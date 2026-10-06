Maxima Roma sconfitta in EuroCup a Ankara dopo un crollo nel finale

La Maxima Roma ha subito una sconfitta in EuroCup contro il Turk Telekom Ankara, con un crollo nel quarto periodo che ha portato il risultato finale a 92-77. La squadra romana, che aveva iniziato la partita in modo promettente, ha perso terreno nel finale e non è riuscita a rimediare al passivo. Il match, giocato a Ankara, ha visto la squadra turca trascinata dai 20 punti di Jerrick Hardin, mentre la Maxima Roma ha visto protagonisti Miro Bilan e Aaron Holiday, ma non è bastato a evitare la sconfitta.

Un inizio promettente, un finale disastroso

La Maxima Roma ha iniziato la partita con un buon rendimento, grazie al contributo del centro croato Miro Bilan, che ha segnato otto punti nei primi dieci minuti. Il vantaggio della squadra italiana si è portato sul +1 (22-23) alla prima sirena. La squadra romana ha reagito anche nel secondo quarto, con un 6-0 del Turk Telekom Ankara, ma Roma ha risposto presente, mantenendo un equilibrio sul campo. La partita si è svolta sul filo dell’equilibrio, con i padroni di casa che hanno toccato due volte il +5 (34-29) e Roma che ha trovato la parità a metà primo quarto (14-14).

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Un parziale di 8-0 e un crollo nel quarto periodo

Il terzo quarto ha visto la Maxima Roma trovare un momento di reazione, con un parziale di 8-0 guidato da Brynton Lemar. Tuttavia, Ankara ha replicato con due triple e ha portato il vantaggio sul +5 a fine terzo quarto (60-65). Il quarto periodo è stato disastroso per Roma, che ha subito un parziale di 13-3 nei primi tre minuti, con l’inerzia della partita che ha girato completamente dalla parte di Ankara. La squadra romana ha perso terreno e non è riuscita a rimediare al passivo, con il risultato finale che ha visto la Maxima Roma sconfitta per 92-77.

La squadra turca ha dominato il quarto periodo, con un parziale di 32-12, grazie a un’ottima difesa e a un attacco efficace. I giocatori di Ankara, come Jerrick Hardin, hanno trascinato la squadra verso la vittoria, mentre la Maxima Roma ha visto un calo di concentrazione e di energia nel finale. La sconfitta ha messo in evidenza le difficoltà della squadra romana nel mantenere il controllo del match, soprattutto nei momenti più critici.

Le statistiche e i giocatori protagonisti

Il tabellino della partita mostra un’ottima prestazione del Turk Telekom Ankara, con un totale di 92 punti e un parziale di 32-12 nel quarto periodo. I giocatori più protagonisti sono stati Jerrick Hardin, con 20 punti, e altri come Taylor, Lamb e Trifunovic, che hanno contribuito al successo della squadra turca. La Maxima Roma, invece, ha visto un contributo importante da parte di Miro Bilan (14 punti e 9 rimbalzi), Aaron Holiday (13 punti) e Brynton Lemar (13 punti), ma non è bastato a evitare la sconfitta.

La sconfitta in EuroCup a Ankara rappresenta un momento difficile per la Maxima Roma, che ha perso la possibilità di ottenere una vittoria in trasferta. La squadra dovrà riflettere su come gestire i momenti di crisi nel finale delle partite, soprattutto quando il vantaggio si riduce e la concentrazione cala. La prossima sfida sarà un’occasione per rimettere in discussione la situazione e cercare di migliorare la performance in campo.