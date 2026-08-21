Julio Velasco, il record di età di un maestro del volley

Julio Velasco, allenatore italiano, in campo con la squadra azzurra agli Europei 2026

Un record di età in campo

Julio Velasco, allenatore della squadra italiana di pallavolo femminile, ha raggiunto un record storico agli Europei 2026. Con 74 anni e 193 giorni, il tecnico diventa il più anziano ad aver mai partecipato alla manifestazione, superando il precedente primato di Arie Selinger, che aveva 74 anni e 171 giorni nel 2011. L’evento si svolge a Göteborg, in Svezia, dove l’Italia affronta la Croazia nel primo match del torneo. La sua partecipazione rappresenta un’altra prova del suo talento e della sua capacità di adattarsi alle nuove generazioni.

Un passato di successi

La carriera di Julio Velasco è segnata da vittorie e riconoscimenti. Trentasette anni fa, proprio in Svezia, il tecnico conquistò il titolo europeo alla guida della Generazione dei Fenomeni, una squadra che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del volley. Ora, con l’Italia, cerca di ripetere l’exploit, guidando una squadra che punta a raggiungere l’apoteosi continentale e a garantire il pass per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. La sua esperienza e la sua capacità di innovare fanno di lui un punto di riferimento per il volley italiano. Il CT ha rimescolato le carte dal punto di vista tattico, schierando Ekaterina Antropova come schiacciatrice e dando così spazio all’impegno di Paola Egonu, che torna opposto titolare dopo essere stata impiegata soltanto con il doppio cambio durante la Final Eight di Nations League. Questa scelta mira a bilanciare la freschezza e l’esperienza, cercando di massimizzare le possibilità di successo.

Il debutto della squadra azzurra è previsto alle ore 16.00, con la partita contro la Croazia. L’obiettivo è chiaramente ambizioso: raggiungere il podio e proseguire il cammino verso i Giochi Olimpici. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi alle nuove generazioni fanno di Velasco un punto di riferimento per il volley italiano. La sua partecipazione agli Europei 2026 rappresenta un ulteriore traguardo in una carriera che non ha mai smesso di conquistare. Dopo aver vinto i Mondiali 2025 e aver conquistato la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024, Velasco si appresta a guidare l’Italia verso un nuovo traguardo. La sua esperienza, unita alla capacità di innovare, potrebbe essere la chiave per un successo che potrebbe riscrivere la storia del volley femminile italiano.

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Julio Velasco, 74 anni e 193 giorni, record di età per un allenatore agli Europei.

La squadra azzurra affronta la Croazia nel primo match del torneo.

Il CT ha modificato la formazione per bilanciare freschezza e esperienza.

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