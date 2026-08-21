Un legame di amicizia tra Fuenlabrada e Partizán che va oltre il basket

Alessandro Santandrea 21 Agosto 2026

Un legame di amicizia tra Fuenlabrada e Partizán che va oltre il basket

Due squadre di basket si incontrano in un momento storico, con un legame di amicizia che va oltre il sport
Due squadre di basket si incontrano in un momento storico, con un legame di amicizia che va oltre il sport

Il legame tra il Baloncesto Fuenlabrada e il Partizán di Belgrado, nato più di trent’anni fa, continua a crescere e a trovare nuove espressioni. La storia di amicizia tra le due squadre, che si è radicata durante la guerra dei Balcani, si rafforza ogni volta che i due club si incontrano, sia in campo che fuori. Il loro rapporto, nato durante la stagione 91-92, quando il Partizán trovò rifugio a Fuenlabrada per giocare in Euroliga, ha dato vita a un’amicizia che va oltre il basket, diventando un simbolo di solidarietà e rispetto reciproco.

Un’amicizia nata in un momento di crisi

La collaborazione tra Fuenlabrada e Partizán ha avuto inizio in un periodo di grande tensione, quando il club serbo si trovò costretto a giocare in un ambiente di pace e accoglienza. Il pabellone Fernando Martín, a Fuenlabrada, diventò un rifugio per il Partizán, che trovò in quella città un sostegno incondizionato. La squadra serba, guidata da allenatori e giocatori che si sentirono parte di una comunità, vinse il titolo europeo grazie a questa collaborazione. L’amicizia nata in quel periodo ha continuato a crescere, anche dopo la fine della guerra, diventando un legame duraturo e profondo.

Un incontro che va oltre il campo

Nonostante le distanze e i diversi sport, il rapporto tra i due club si è mantenuto vivo. Negli ultimi anni, i tifosi del Partizán hanno continuato a visitare Fuenlabrada, nonostante le distanze, per mostrare il loro appoggio e il loro affetto. Un esempio recente è stato il loro viaggio a seguito del match di Conference League tra Getafe e Partizán, dove i tifosi serbi hanno scelto di visitare il pabellone Fernando Martín, a pochi chilometri dal campo di calcio, per ricordare il legame storico. Questo gesto ha dimostrato che l’amicizia tra i due club non si limita al basket, ma include anche il calcio e la cultura.

La prossima occasione per un incontro tra i due club arriverà durante la pretemporada, quando il Fuenlabrada si recherà a Belgrado per un amistoso. I tifosi del club madrileño saranno sempre benvenuti, e la loro visita sarà un’occasione per rafforzare il legame che unisce due squadre con una storia comune. Il Partizán, in particolare, ha sempre accolto con apertura i visitatori, dimostrando un cariño inimmaginabile. Questo tipo di gesti, che vanno oltre il semplice sport, rappresentano un valore importante per il mondo del calcio e del basket.

La storia tra Fuenlabrada e Partizán è un esempio di come l’amicizia può superare le barriere geografiche, culturali e storiche. Un legame che non si basa solo sulle competizioni, ma sull’affetto reciproco e sulla volontà di condividere momenti speciali. Un’amicizia che, come ha scritto un giornalista, “va oltre il basket, il fútbol o qualsiasi altra cosa, va di hermanamiento e di agradecimiento.”

  • Il legame tra Fuenlabrada e Partizán nasce durante la guerra dei Balcani.
  • Il Partizán ha trovato rifugio a Fuenlabrada per giocare in Euroliga.
  • La squadra serba ha vinto il titolo europeo grazie al sostegno della comunità fuenlabrada.
  • La collaborazione tra i due club si è mantenuta anche dopo la guerra.
  • Recentemente, i tifosi del Partizán hanno visitato Fuenlabrada per ricordare il loro legame.

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