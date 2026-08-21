Due squadre di basket si incontrano in un momento storico, con un legame di amicizia che va oltre il sport

Il legame tra il Baloncesto Fuenlabrada e il Partizán di Belgrado, nato più di trent’anni fa, continua a crescere e a trovare nuove espressioni. La storia di amicizia tra le due squadre, che si è radicata durante la guerra dei Balcani, si rafforza ogni volta che i due club si incontrano, sia in campo che fuori. Il loro rapporto, nato durante la stagione 91-92, quando il Partizán trovò rifugio a Fuenlabrada per giocare in Euroliga, ha dato vita a un’amicizia che va oltre il basket, diventando un simbolo di solidarietà e rispetto reciproco.

Un’amicizia nata in un momento di crisi

La collaborazione tra Fuenlabrada e Partizán ha avuto inizio in un periodo di grande tensione, quando il club serbo si trovò costretto a giocare in un ambiente di pace e accoglienza. Il pabellone Fernando Martín, a Fuenlabrada, diventò un rifugio per il Partizán, che trovò in quella città un sostegno incondizionato. La squadra serba, guidata da allenatori e giocatori che si sentirono parte di una comunità, vinse il titolo europeo grazie a questa collaborazione. L’amicizia nata in quel periodo ha continuato a crescere, anche dopo la fine della guerra, diventando un legame duraturo e profondo.

Un incontro che va oltre il campo

Nonostante le distanze e i diversi sport, il rapporto tra i due club si è mantenuto vivo. Negli ultimi anni, i tifosi del Partizán hanno continuato a visitare Fuenlabrada, nonostante le distanze, per mostrare il loro appoggio e il loro affetto. Un esempio recente è stato il loro viaggio a seguito del match di Conference League tra Getafe e Partizán, dove i tifosi serbi hanno scelto di visitare il pabellone Fernando Martín, a pochi chilometri dal campo di calcio, per ricordare il legame storico. Questo gesto ha dimostrato che l’amicizia tra i due club non si limita al basket, ma include anche il calcio e la cultura.

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La prossima occasione per un incontro tra i due club arriverà durante la pretemporada, quando il Fuenlabrada si recherà a Belgrado per un amistoso. I tifosi del club madrileño saranno sempre benvenuti, e la loro visita sarà un’occasione per rafforzare il legame che unisce due squadre con una storia comune. Il Partizán, in particolare, ha sempre accolto con apertura i visitatori, dimostrando un cariño inimmaginabile. Questo tipo di gesti, che vanno oltre il semplice sport, rappresentano un valore importante per il mondo del calcio e del basket.

La storia tra Fuenlabrada e Partizán è un esempio di come l’amicizia può superare le barriere geografiche, culturali e storiche. Un legame che non si basa solo sulle competizioni, ma sull’affetto reciproco e sulla volontà di condividere momenti speciali. Un’amicizia che, come ha scritto un giornalista, “va oltre il basket, il fútbol o qualsiasi altra cosa, va di hermanamiento e di agradecimiento.”

Il legame tra Fuenlabrada e Partizán nasce durante la guerra dei Balcani.

Il Partizán ha trovato rifugio a Fuenlabrada per giocare in Euroliga.

La squadra serba ha vinto il titolo europeo grazie al sostegno della comunità fuenlabrada.

La collaborazione tra i due club si è mantenuta anche dopo la guerra.

Recentemente, i tifosi del Partizán hanno visitato Fuenlabrada per ricordare il loro legame.