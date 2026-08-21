Arthur Fils si prepara alla semifinale contro Cobolli: “Andrò all’attacco”

Arthur Fils si prepara alla semifinale contro Cobolli a Cincinnati, con un atteggiamento aggressivo

Arthur Fils ha lanciato la sfida a Flavio Cobolli, dichiarando che “andrò all’attacco” nella semifinale del Masters 1000 di Cincinnati. Il francese, in forma dopo il rientro dall’infortunio, ha raggiunto il settimo posto nella Race live per le ATP Finals di Torino, grazie a una stagione con 30 vittorie e 10 sconfitte. La partita, in programma il 21 agosto 2026, vedrà confrontarsi due giocatori della nuova generazione, con in palio la prima finale Masters 1000 della carriera per uno dei due. Cobolli, invece, ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali di un Masters 1000, dopo un percorso eccezionale.

Una prestazione continua e dominante

Arthur Fils ha confermato il livello raggiunto dopo il rientro dall’infortunio, superando senza particolari difficoltà Thiago Agustin Tirante nei quarti di finale. Il francese ha vinto 6-3, 6-2 in appena 64 minuti, imponendosi con una continuità di prestazione che ha lasciato senza parole il suo avversario. Il break arrivato sul 4-3 del primo set ha spezzato l’unico momento di equilibrio dell’incontro; da quel momento, Fils ha progressivamente aumentato la pressione, fino a trasformare il secondo parziale in un monologo. La sua capacità di controllare gli scambi e sfruttare la maggiore pesantezza dei colpi da fondo ha reso la sua vittoria quasi scontata.

Un confronto tra due talenti in ascesa

Flavio Cobolli, invece, ha dimostrato di aver fatto un anno incredibile, giocando il suo miglior tennis. Il campione italiano ha raggiunto le semifinali del Masters 1000 di Cincinnati, un traguardo mai raggiunto prima nella sua carriera. La sua prestazione ha suscitato interesse nel mondo del tennis, con il suo nome che si affianca a quelli di giocatori come Jiri Lehecka e Brandon Nakashima, altri debuttanti in una finale di questa categoria nel 2026. La sfida tra Fils e Cobolli non sarà solo un confronto tra due talenti in ascesa, ma anche un’occasione per decidere chi si aggiudicherà la prima finale Masters 1000 della sua carriera.

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Il francese, però, non sembra vivere l’appuntamento con particolare tensione. “Non vedo l’ora di giocare contro Flavio. Ha disputato un anno incredibile e sta giocando il suo miglior tennis. Sarà una bella partita, io andrò all’attacco. Cercheremo di divertirci”, ha dichiarato Fils, mostrando un atteggiamento positivo e determinato. La sua strategia sembra chiara: un gioco aggressivo, con un focus su una continuità di prestazione che ha già dato risultati in questa edizione del torneo.

Arthur Fils raggiunge Flavio Cobolli in semifinale a Cincinnati

Il francese ha vinto 6-3, 6-2 in appena 64 minuti

Cobolli ha conquistato per la prima volta in carriera l’accesso alle semifinali di un Masters 1000

La partita tra Fils e Cobolli promette di essere un’altra prova di forza tra due giocatori in crescita, con un’atmosfera di entusiasmo e competitività che caratterizzerà il torneo. Il tennis del 2026 sembra essere in fase di evoluzione, con nuovi nomi che emergono e vecchi volti che si rafforzano. La semifinale di Cincinnati sarà un momento chiave per capire chi si distinguerà nel prossimo passo della stagione.