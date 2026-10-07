Mikel Merino non è apprezzato come dovrebbe in Spagna

Luis de la Fuente, allenatore della squadra nazionale spagnola, ha espresso durante la conferenza stampa post-partita contro la Croazia a Split la sua opinione sul valore di Mikel Merino. Il tecnico ha sottolineato come il giocatore potrebbe essere più apprezzato in un altro paese, affermando: “En otro país, Mikel Merino sería más valorado”. La frase è diventata simbolo di una critica interna al modo in cui il talento di Merino è visto nel calcio spagnolo. De la Fuente ha anche ricordato come Merino abbia dimostrato perché meriterebbe di essere accolto con braccia aperte per il Mondiale, sottolineando il suo ruolo chiave nella vittoria della squadra.

Una vittoria di merito

Durante la conferenza stampa, De la Fuente ha parlato della vittoria contro la Croazia come una vittoria di “muchísimo mérito”, sottolineando come la squadra abbia dimostrato una crescita costante. “En el segundo tiempo hemos sido claramente superiores y hemos remontado el partido”, ha detto il tecnico, riconoscendo il lavoro di squadra e la capacità di reagire alle sfide. La squadra, secondo De la Fuente, è un “grupo de futbolistas fantástico” che “nunca bajan los brazos”, un gruppo che si distingue per la sua tenacia e la sua capacità di sorprendere in ogni partita.

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Un talento non riconosciuto

Merino, in particolare, ha suscitato l’attenzione del tecnico. “Es un honor dirigir a un jugador así”, ha detto il portiere, riconoscendo il valore del giocatore. De la Fuente ha aggiunto che Merino ha dimostrato perché “hubiera ido a recogerle en brazos para el Mundial”, un riferimento al potenziale del giocatore. Tuttavia, il selezionatore ha espresso la sua opinione sul fatto che il talento di Merino non sia pienamente riconosciuto nel calcio spagnolo. En otro país, Mikel Merino sería más valorado, ha sottolineato, indicando una mancanza di apprezzamento nel contesto nazionale.

La frase di De la Fuente ha suscitato un dibattito su come il calcio spagnolo tratti i giocatori di talento, ma non sempre riconosciuti. Il tecnico ha anche espresso soddisfazione per l’intero gruppo, dicendo che “me alegro por todos, por algunos más porque parece que siempre se les mira más con lupa”. Ha inoltre espresso la sua speranza che i portieri della squadra possano vincere il Balón de Oro, sottolineando l’importanza del loro ruolo nella vittoria.

La partita contro la Croazia ha rappresentato un momento importante per la squadra spagnola, che ha dimostrato di poter competere con le migliori nazionali del mondo. La vittoria, ottenuta grazie a una reazione forte nel secondo tempo, ha confermato la solidità del gruppo e la capacità di reagire alle sfide. Es un grupo de futbolistas fantástico, ha detto De la Fuente, e ha sottolineato come il calcio spagnolo abbia bisogno di riconoscere i talenti come Merino per continuare a crescere a livello internazionale.