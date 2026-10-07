Messi si saluta con un gol e due assistenze, il suo addio al calcio argentino emoziona l’intero Paese

La partita di addio di Lionel Messi con la Selezione Argentina si è svolta in un clima di profonda emozione, con il campione argentino che ha dato il suo ultimo contributo al team con un gol e due assistenze, portando a casa un 3-0 contro il Benin. La partita, giocata al Monumental, ha visto Messi giocare tutti i 90 minuti e mostrare la sua abilità e dedizione. La sua partenza ha segnato la fine di un’era, con l’intero Paese che ha condiviso l’emozione del momento. Messi, che ha sempre rappresentato un simbolo per l’Argentina, ha lasciato il campo con un’ultima volta, accompagnato da migliaia di tifosi che lo hanno salutato con un’immensa marea di persone.

Un’ultima volta con la maglia della nazionale

La sua partenza è stata accompagnata da un’immensa emozione, con Messi che ha mostrato una forza interiore e una determinazione che ha commosso l’intero Paese. La sua ultima volta al Monumental è stata un momento di grande significato, con la sua famiglia e i suoi tifosi che lo hanno salutato con un’immensa marea di persone. La sua partita è stata un momento di commozione, con Messi che ha dato il suo ultimo contributo al team e che ha lasciato il campo con un’ultima volta. La sua partenza ha segnato la fine di un’era, con l’intero Paese che ha condiviso l’emozione del momento. Messi, che ha sempre rappresentato un simbolo per l’Argentina, ha lasciato il campo con un’ultima volta, accompagnato da migliaia di tifosi che lo hanno salutato con un’immensa marea di persone. La sua partita è stata un momento di commozione, con tifosi e famiglia che hanno condiviso l’emozione del momento.

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Un’emozione che ha toccato l’intero Paese

La sua partenza è stata accompagnata da un’immensa emozione, con Messi che ha mostrato una forza interiore e una determinazione che ha commosso l’intero Paese. La sua ultima volta al Monumental è stata un momento di grande significato, con la sua famiglia e i suoi tifosi che lo hanno salutato con un’immensa marea di persone. La sua partita è stata un momento di commozione, con Messi che ha dato il suo ultimo contributo al team e che ha lasciato il campo con un’ultima volta.

La sua partenza ha segnato la fine di un’era, con l’intero Paese che ha condiviso l’emozione del momento. Messi, che ha sempre rappresentato un simbolo per l’Argentina, ha lasciato il campo con un’ultima volta, accompagnato da migliaia di tifosi che lo hanno salutato con un’immensa marea di persone. La sua partita è stata un momento di commozione, con tifosi e famiglia che hanno condiviso l’emozione del momento.

La sua ultima volta al Monumental è stata un momento di grande significato.

La sua partenza ha segnato la fine di un’era.