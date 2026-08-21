Olivier Rioux, il più alto della storia della NCAA, esplose con UC Irvine dopo un’esperienza in Florida

Olivier Rioux, il giocatore più alto della NCAA, gioca con UC Irvine dopo aver lasciato Florida

Olivier Rioux, il giocatore più alto della storia della NCAA, ha finalmente trovato la sua strada dopo un’esperienza in Florida. Dopo aver passato la stagione precedente con un rendimento limitato, il canadese ha registrato prestazioni eccezionali con UC Irvine, dove ha segnato 9 punti, recuperato 11 rimbalzi, dato 2 assist e realizzato 1 blocco in soli 16 minuti. Questo risultato segna un momento di svolta per il giocatore, noto per la sua altezza di 2,36 metri e una portata di 2,44 metri, che lo colloca al vertice delle statistiche nella sua categoria.

Un talento in crescita

Olivier Rioux, noto come il “bambino di 2,36” quando provò il Real Madrid, ha sempre suscitato interesse per la sua altezza eccezionale. A 15 anni, misurava già 2,26 metri, diventando il ragazzo più alto del mondo. Con un record di 5 centimetri superiore a Gheorghe Mureșan e Manute Bol, i due giocatori più alti della NBA, e 7 centimetri più alto di Yao Ming, Tacko Fall e Shawn Bradley, Rioux rappresenta un caso unico nel mondo del basket. Il suo percorso ha visto un’esperienza iniziale con la cantera del Real Madrid, dove ha partecipato al Torneo U13 di Castelldefels. Tuttavia, non ha mai firmato con la squadra spagnola e ha scelto di proseguire la sua formazione in Florida, presso l’IMG Academy, una delle più prestigiose accademie sportive al mondo. Questa decisione ha portato a un’esperienza in Florida, dove ha giocato con la squadra degli Gators, ma senza ottenere i risultati sperati.

Un passo verso il successo

Dopo un anno senza giocare come ‘redshirt’, Rioux ha finalmente trovato la sua opportunità con UC Irvine. La sua performance in questo nuovo ambiente ha dimostrato un notevole miglioramento, con dati che superano di gran lunga quelli registrati in precedenza. Il suo talento, supportato da una crescita fisica e una maturità tecnica, ha reso evidente che il momento giusto è arrivato per il giocatore. La sua altezza e la sua capacità di dominare la palla lo rendono un elemento chiave per qualsiasi squadra. Con un’esperienza in NCAA, il suo futuro sembra promettente, e il suo potenziale potrebbe portarlo a giocare a livello professionistico. La sua carriera, tuttavia, rimane in fase di sviluppo, con il focus su un’evoluzione continua che potrebbe portarlo a raggiungere traguardi senza precedenti nel mondo del basket.

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Olivier Rioux, il più alto della storia della NCAA, ha registrato prestazioni eccezionali con UC Irvine.

Ha giocato con il Real Madrid a 13 anni, ma ha scelto di proseguire la formazione in Florida.

La sua altezza e la sua capacità di dominare la palla lo rendono un elemento chiave per qualsiasi squadra.

Il futuro di Olivier Rioux sembra promettente, con un potenziale che potrebbe portarlo a raggiungere traguardi senza precedenti nel mondo del basket. La sua carriera, tuttavia, rimane in fase di sviluppo, con il focus su un’evoluzione continua che potrebbe portarlo a giocare a livello professionistico.

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