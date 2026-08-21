Trejo e il vestuario del Rayo Vallecano si scaldano contro Presa

Un gruppo di giocatori e ex giocatori del Rayo Vallecano si scaldano contro il presidente del club

Il Rayo Vallecano, nonostante un’ottima stagione sportiva, vive una situazione sociale complessa. L’ex giocatore Óscar Trejo e il vestuario si sono scaldati contro il presidente Raúl Martín Presa, accusandolo di non rispettare la storia del club e la sua gente. La tensione si è fatta sentire durante il match contro l’Alavés, giocato a Butarque, lontano dall’home stadium di Vallecas. La squadra, che ha dato tutto per stare al fianco della tifoseria, si sente abbandonata e non supportata. La situazione ha portato a dichiarazioni forti da parte di ex giocatori e membri del gruppo, che chiedono un cambiamento.

La voce di Trejo e il vestuario

Óscar Trejo, ex giocatore del Rayo, ha espresso la sua frustrazione attraverso un comunicato pubblicato su X. “Ya no se puede más”, ha iniziato il messaggio, denunciando una mancanza di integrità e di fiducia da parte della direzione. Non possono continuare a mentire in modo evidente, ha aggiunto, sottolineando che giocatori, lavoratori e tifosi non possono più sopportare la situazione. Trejo ha chiesto che il club torni a essere ciò che è sempre stato: un team umile, costruito con l’impegno e l’amore della comunità di Vallecas. “El club no es de unos pocos. El club es de su gente”, ha concluso.

La tifoseria non si arrende

La tifoseria del Rayo, pur essendo in difficoltà, non si è arresa. Durante il match contro l’Alavés, la squadra ha mostrato un impegno totale, ma si sente distaccata dalla direzione. Sergio Camello, uno dei giocatori attuali, ha espresso la sua frustrazione: “Estamos agotados, esto no nos ayuda, nos distancia a todos, a las tres partes del club”, ha detto. La squadra, che si considera parte integrante del club, chiede supporto e soluzioni rapide. Que se solucionen las cosas pronto, que seguro que nos ayudará más a que traigan jugadores o dejen de traernos, ha aggiunto.

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Altre voci, come quelle di Jesús Diego Cota, ex giocatore del club, hanno espresso preoccupazioni simili. “Este año me ha costado muchísimo renovar mi abono, cada vez me cuesta más”, ha detto Cota, che ha chiesto rispetto per la storia del club. “Raúl, si no quieres a la afición, a Vallecas y no respetas su historia, ¿qué coño haces aquí?”, ha chiesto, con un tono di protesta. La situazione, secondo Cota, è molto diversa da quella che vive la direzione del club.

La tensione si è fatta sentire anche durante il match, con la pitada rivolta al presidente Presa quando è salito al palco. La tifoseria, che ha sempre supportato il club, non accetta più le scuse della direzione. La comunità di Vallecas, che ha sempre dato il suo sostegno al Rayo, si sente abbandonata e non supportata. La squadra, pur essendo in difficoltà, continua a dare il suo meglio, ma chiede un cambiamento radicale per tornare a essere ciò che è sempre stato: un club legato alla comunità e alla sua storia.

La situazione, pur essendo complessa, non sembra destinata a migliorare presto. La tifoseria, il vestuario e i giocatori continuano a chiedere rispetto e soluzioni concrete. La direzione, però, non sembra ascoltare le loro preoccupazioni. La situazione potrebbe peggiorare se non si troverà una soluzione rapida e concreta. La comunità del Rayo, però, non si arrende e continua a sperare in un futuro migliore.