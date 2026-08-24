Flick parla di Balde: “Pasa algo con él, lo veo”

Flick parla di Balde e annuncia colloqui nel weekend

Il tecnico del Barça Hansi Flick ha espresso interesse per la situazione di Eric Balde, rivelando che “pasa algo con él, lo veo”. La frase, ripresa da un comunicato della testata spagnola MARCA, è stata pronunciata durante la conferenza stampa post-partita contro l’Elche. Flick ha anche annunciato di voler parlare con il giocatore nel corso del weekend, dopo averlo visto in campo e osservato la sua performance. L’annuncio arriva in un momento in cui il mercato estivo del Barça è in movimento, con l’interesse per il ruolo di “9” e la possibilità di un cambio di rotazione nel reparto difensivo.

Colloqui con Deco e Balde per il mercato

Flick ha confermato che parlerà con Robert Lewandowski, noto come Deco, per valutare le possibilità di un ruolo specifico nel reparto attacco. “Hablaré con Deco e vedremo durante la settimana”, ha detto il tecnico, sottolineando l’importanza di una decisione condivisa. Inoltre, ha rivelato di aver già parlato con Balde, nonostante il giocatore non abbia ancora firmato un contratto. “No le he dicho que se marche. Pasa algo con él, lo veo”, ha aggiunto Flick, indicando un interesse per il futuro del calciatore. La situazione di Balde, però, non è chiara: il giocatore non è stato incluso nella lista di convocati per il match contro l’Elche, ma ha giocato in campo e ha mostrato una buona forma.

La qualità di Xavi Espart e Raphinha

Il tecnico ha anche elogiato la performance di Xavi Espart, che ha giocato come laterale sinistro e ha dimostrato un livello elevato. “Me encanta ver a un jugador de La Masia a gran nivel otra vez”, ha detto Flick, riconoscendo l’importanza del talento interno. Inoltre, ha parlato di Raphinha, che ha dato un contributo significativo al gioco. “Cuando ves que dan el cien por cien en los entrenamientos es fantástico”, ha commentato, sottolineando l’importanza della preparazione e della mentalità. La squadra, però, deve migliorare nel controllo del pallone e nella coesione tra i giocatori.

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Il tecnico ha anche menzionato la situazione di Gavi, che ha subito un infortunio alla gamba e dovrà sottoporsi a una risonanza. “Es la rodilla y tenemos que esperar”, ha detto Flick, rassicurando che la situazione non è grave. Inoltre, ha espresso soddisfazione per i cinque gol segnati contro l’Elche, che hanno dato fiducia per i prossimi match. “Nos da confianza para los siguientes partidos”, ha concluso, indicando che la squadra ha dimostrato qualità e capacità di lavoro.

La situazione di Balde è chiara, ma non definitiva.

La squadra, pur mostrando qualità, deve migliorare nel controllo del pallone e nella coesione. Flick ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti, ma ha anche riconosciuto che ci sono ancora degli aspetti da affinare. La prossima settimana sarà cruciale per decidere le mosse del mercato e per stabilire le rotazioni in vista dei prossimi match. Il tecnico, però, sembra convinto che la squadra possa migliorare e raggiungere obiettivi importanti.

Il mercato estivo del Barça è in movimento.