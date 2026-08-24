Mourinho svela una nuova società in campo

Mourinho schiera una formazione inedita contro l’Espanyol, con Bellingham e Güler in campo

Una formazione inedita per Mourinho

Il Real Madrid ha vinto 2-1 contro l’Espanyol in un match che ha visto l’ingresso in campo di una formazione inedita, con un cambio di sistema che ha lasciato perplessi gli osservatori. José Mourinho ha scelto di schierare Jude Bellingham e Arda Güler insieme, un accostamento inaspettato ma che ha dato frutti concreti. Il gol del vantaggio è arrivato grazie a una collaborazione tra i due, con Bellingham che ha conclusato un’azione orchestrata da Güler. La squadra ha poi subito un gol dell’Espanyol, ma il vantaggio è stato riconquistato all’ultimo minuto da Carlos Espí, che ha siglato il gol decisivo.

La scelta di Mourinho ha creato un equilibrio tra esperienza e giovinezza.

Mou ha mantenuto Bellingham in posizione di attaccante, riservandogli il ruolo di “llegador” che ha mostrato in passato. Güler, invece, è stato spostato a destra, in una posizione che ha dato una spinta al gioco offensivo del Real Madrid. Il turco ha svolto un ruolo chiave, guidando l’attacco e creando spazi per i compagni. Tuttavia, il sistema ha avuto dei momenti di instabilità, con Mbappé che ha sofferto la mancanza di supporto e con la difesa che ha subito un cambio di laterali.

Un sistema di gioco rivoluzionato

Mourinho ha abbandonato il 4-2-3-1 iniziale per optare per un sistema con due centrocampisti, Fede Valverde e Eduardo Camavinga, e un attacco a quattro. Questo ha creato un equilibrio tra controllo e velocità, con Bellingham che ha giocato come attaccante e Güler come falso esterno. Il turco ha svolto un ruolo chiave, guidando l’attacco e creando spazi per i compagni. Tuttavia, il sistema ha avuto dei momenti di instabilità, con Mbappé che ha sofferto la mancanza di supporto e con la difesa che ha subito un cambio di laterali.

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La decisione di non far giocare Bellingham nel momento cruciale ha suscitato alcune critiche.

Mou ha effettuato diversi cambi, tra cui l’uscita di Trent e Cucurella, sostituiti da Dumfries e Carreras. Questi cambi hanno avuto un impatto significativo, con Dumfries che ha dato una prova di qualità. La decisione di non far giocare Bellingham nel momento cruciale ha suscitato alcune critiche, ma il risultato finale ha confermato l’efficacia del piano di Mourinho.

La vittoria contro l’Espanyol ha segnato l’inizio di una nuova era per il Real Madrid, con Mourinho che sembra aver trovato una formula vincente. La collaborazione tra Bellingham e Güler ha dato un’energia diversa al gioco, mentre il sistema di gioco ha mostrato potenzialità. Tuttavia, ci sono ancora dei punti da migliorare, come la gestione del tempo di gioco e la coerenza del sistema. Mourinho ha anche espresso preoccupazione per il comportamento di Vinicius, sottolineando l’importanza di un ambiente positivo all’interno della squadra. La sfida contro l’Espanyol ha dato un’anteprima di come potrebbe evolversi la squadra in futuro, con un mix di esperienza e giovinezza che potrebbe portare a risultati importanti.