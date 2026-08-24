Kazakistan vince la prova a squadre ai Mondiali Cadetti di judo, superando il Brasile

Atleti del Kazakistan competono in una gara di judo ai Mondiali Cadetti, superando il Brasile

Il Kazakistan ha vinto la prova a squadre ai Mondiali Cadetti di judo, superando il Brasile in finale allo spareggio. La vittoria, ottenuta dopo una serie di successi contro Bulgaria, Giappone e Uzbekistan, ha portato il team kazako a conquistare il primato nel medagliere complessivo della manifestazione, superando in extremis la Russia. La gara, disputata sui tatami del Coliseo Voltaire Paladines Polo di Guayaquil (in Ecuador), ha chiuso ufficialmente il programma dei Campionati Mondiali Cadetti di judo 2026.

Un percorso di vittorie che ha portato al successo

Il Kazakistan ha dimostrato una coesione e una preparazione eccezionali durante la prova a squadre, vincendo in modo netto contro avversari di alto livello. Dopo aver sconfitto Bulgaria (4-1), Giappone (4-2) e Uzbekistan (4-2), il team kazako ha affrontato il Brasile in finale, dove ha vinto con un punteggio di 4-2. Decisivo nel match è stato il successo per waza-ari di Iyanat Zhubatkan su Giovanna Imhof nella categoria -48 kg, che ha portato il Kazakistan al successo.

Il team kazako ha conquistato tre titoli e ben dieci podi individuali durante i Campionati Mondiali Cadetti, dimostrando una preparazione di alto livello. La vittoria nella prova a squadre ha confermato la sua forza e la sua capacità di competere a livello internazionale. La selezione verdeoro ha ottenuto l’argento, mentre l’Uzbekistan e la Mongolia hanno condiviso il terzo posto, rispettivamente sconfiggendo la Francia e la Russia.

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Un risultato che ha rafforzato la posizione del Kazakistan

Con il risultato odierno, il Kazakistan ha aggiudicato il primato nel medagliere complessivo della manifestazione, superando in extremis la Russia. Questo risultato ha rafforzato la sua posizione tra i migliori atleti giovanili al mondo. L’Italia, invece, non era iscritta al Team Event e ha terminato senza medaglie la rassegna iridata U18, pur dimostrando un buon livello di preparazione in altre competizioni, come i Giochi del Mediterrano. La vittoria del Kazakistan rappresenta un ulteriore passo avanti per il judo giovanile internazionale, con un team che ha dimostrato capacità, determinazione e tecnica di alto livello. La prova a squadre ha chiuso con successo i Mondiali Cadetti, con un risultato che ha lasciato un segno indelebile nel panorama sportivo mondiale.

Kazakistan: vittoria nella prova a squadre

Brasile: sconfitto in finale

Uzbekistan e Mongolia: terzo posto

Italia: non iscritta al Team Event

La vittoria del Kazakistan ha portato il team a superare la Russia nel medagliere complessivo.

Il successo di Iyanat Zhubatkan ha deciso la finale contro il Brasile.