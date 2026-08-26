Ilaria Spirito: “Bella partita, a disposizione di Velasco e della squadra”

Squadra azzurra dopo la vittoria contro la Slovacchia, Ilaria Spirito commenta la prestazione

Ilaria Spirito, libero titolare dell’Italia, ha commentato la vittoria della squadra contro la Slovacchia ai Campionati Europei di volley femminile 2026. La partita, giocata allo Scandinavium di Göteborg, ha visto l’Italia vincere in tre set, rimanendo a punteggio pieno dopo quattro gare. La squadra, guidata da Julio Velasco, si prepara al confronto diretto con la Francia per il primo posto nel girone D. Spirito ha espresso soddisfazione per la prestazione e ha sottolineato la sua disponibilità a supportare la squadra e il tecnico.

La partita e la preparazione

Nella prima fase del match, l’Italia ha giocato punto a punto con la Slovacchia, ma ha poi costruito un vantaggio grazie alla qualità del gioco. Spirito ha riferito che, durante l’allenamento, ha avuto l’opportunità di svolgere diverse funzioni, tra cui attacco e palleggio. Questo ha contribuito a una maggiore versatilità nella squadra. La giocatrice ha espresso soddisfazione per l’esperienza vissuta in campo e ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra.

La disponibilità e la fiducia nella squadra

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Spirito ha ribadito la sua disponibilità a fare qualsiasi cosa necessaria per la squadra e per il tecnico. Ha anche espresso apprezzamento per il supporto delle compagne di squadra, ritenendo che il loro contributo sia stato fondamentale per il successo. La giocatrice ha sottolineato che, per il momento, si concentra sulle partite del girone e non si preoccupa delle altre gare. La prossima sfida, contro la Francia, è considerata decisiva per il raggiungimento del primo posto nel gruppo.

Le prossime sfide

La squadra azzurra, dopo la vittoria contro la Slovacchia, si appresta a affrontare la Francia, avversaria diretta nel girone D. Spirito ha espresso la sua attesa per la prossima partita, dicendo che preferisce aspettare i risultati prima di fare qualsiasi valutazione. La giocatrice ha anche sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle partite del girone, senza distrazione per quelle degli altri gironi. L’Italia, con la sua solidità e la sua capacità di costruire vantaggi, si presenta come una contendente forte per il primo posto. Il campionato europeo, lungo e impegnativo, offre numerose opportunità per la squadra. Spirito, con la sua versatilità e la sua disponibilità, rappresenta un elemento chiave per il successo del team. La sua esperienza e la sua capacità di adattarsi alle diverse situazioni di gioco potranno essere decisive nei prossimi match. L’Italia, con la sua organizzazione e la sua coesione, si prepara a dare il meglio in ogni partita, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati possibili.