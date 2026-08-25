Zverev e Townsend eliminati al US Open, Cobolli e Bencic in semifinale

Al US Open, Zverev e Townsend eliminati in quattro quarti. Cobolli e Bencic attendono il duello tra Alcaraz e Serena.

Due giocatori del US Open, Zverev e Townsend, eliminati in quattro quarti. Cobolli e Bencic attendono il duello tra Alcaraz e Serena

Al US Open, due dei migliori giocatori del torneo mixto si sono ritirati in quattro quarti: Alexander Zverev e Taylor Townsend, entrambi in forma eccellente, sono stati sconfitti da Flavio Cobolli e Belinda Bencic. La partita, terminata 4-2, ha visto Cobolli e Bencic avanzare in semifinale, dove affronteranno il vincitore del match tra Carlos Alcaraz e Serena Williams contro Erin Routliffe e Lloyd Glasspool. L’eliminazione di Zverev e Townsend ha messo fine a una fase di torneo in cui i top seed si sono visti sconfiggere da giocatori non considerati tra i favoriti.

Top seed eliminati in quattro quarti

Il torneo mixto del US Open ha visto l’eliminazione di tre dei migliori giocatori del momento: Alexander Zverev, Aryna Sabalenka e Novak Djokovic. Tutti e tre sono stati sconfitti in quattro quarti, con Zverev e Townsend che hanno perso contro Cobolli e Bencic per 4-2. Djokovic e Sabalenka, invece, hanno giocato solo 49 minuti contro Katerina Siniakova e Henry Patten, terminando la loro partita in modo rapido. Questo risultato ha messo in evidenza la forza di giocatori non considerati tra i favoriti, che hanno sfruttato l’esperienza e la preparazione per superare i top seed.

Cobolli e Bencic in semifinale

Flavio Cobolli e Belinda Bencic, quarti favoriti del torneo, hanno superato Zverev e Townsend, confermando la loro forma in questa edizione del US Open. La coppia italiana e svizzera si prepara ora al duello con il vincitore del match tra Carlos Alcaraz e Serena Williams contro Erin Routliffe e Lloyd Glasspool. Cobolli ha espresso la sua soddisfazione per il risultato, sottolineando l’importanza di giocare contro giocatori di alto livello come Serena e Alcaraz. La partita di semifinale promette di essere un’altra prova di forza tra i migliori del circuito.

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Il torneo mixto del US Open ha visto un’evoluzione significativa, con giocatori non considerati tra i favoriti che si sono distinti. La vittoria di Cobolli e Bencic contro Zverev e Townsend ha messo in luce la loro capacità di affrontare le sfide più difficili. La prossima fase del torneo vedrà il confronto tra i due migliori giocatori del momento, con il potenziale di un’altra grande sorpresa. La competizione continua a regalare momenti di tensione e emozione, con i giocatori che si preparano a un’altra prova di resistenza e abilità.

La vittoria di Cobolli e Bencic ha anche rafforzato la loro posizione nel torneo, con la possibilità di raggiungere la finale. La loro performance ha dimostrato che il tennis mixto può essere un’arma potente in mano a giocatori che sanno sfruttare la loro esperienza e la loro concentrazione. Il match tra Alcaraz e Serena contro Routliffe e Glasspool sarà un’altra prova di forza, con il potenziale di un’altra vittoria sorpresa. Il US Open continua a regalare emozioni e risultati inaspettati, con i giocatori che si preparano a un’altra fase di competizione intensa.