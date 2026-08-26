Irma Testa vince contro Gojkovic e si qualifica per la finale ai Giochi del Mediterraneo

Irma Testa, 28enne pugile campana, ha vinto nettamente contro la montenegrina Bojana Gojkovic e si è qualificata per la finale dei Giochi del Mediterraneo 2026. La vittoria, ottenuta per decisione unanime, ha visto la pugile azzurra dominare sul ring del Palazzetto dello Sport di San Giorgio Ionico, confermando il suo status di favorita per il titolo. Testa, bronzo olimpico a Tokyo 2021 e campionessa del mondo a Nuova Delhi 2023, ha reso un’ottima prestazione, convincendo tutti i giudici sia nella seconda che nella terza ripresa. Il cartellino finale indica 30-27, 29-28, 30-27, 29-28 e 30-27 a favore della campionessa italiana, che troverà in finale la francese Amina Zidani, oro agli European Games e bronzo mondiale nel 2023.

Una vittoria solida e dominante

La semifinale di Irma Testa contro Gojkovic ha visto un primo round equilibrato, con tre giudici su cinque a favore della pugile azzurra. Dopo un avvio di match in cui la montenegrina ha cercato di prendere il controllo, Testa ha mostrato una crescita costante, chiudendo il match con una prestazione di alta qualità. La vittoria, ottenuta per decisione unanime, ha confermato la sua superiorità e la sua capacità di mantenere il controllo sul ring. La 28enne, originaria di Torre Annunziata, ha dimostrato una grande concentrazione e una tecnica impeccabile, lasciando scampo a nessuno all’avversaria.

Un percorso di successi e ambizioni

Irma Testa, che ha già vinto medaglie olimpiche e mondiali, si appresta a tentare il suo primo titolo ai Giochi del Mediterraneo. La sua carriera è caratterizzata da prestazioni di alto livello e una costante crescita. Dopo aver superato i quarti di finale per il forfait della serba Natalia Shadrina, Testa ha dimostrato una determinazione senza pari. La sua vittoria contro Gojkovic ha messo in luce non solo la sua abilità, ma anche la sua capacità di mantenere la concentrazione in un contesto di alta competizione. La pugile azzurra, che ha già conquistato il bronzo a Tokyo 2021, è pronta a sfidare la francese Amina Zidani in finale.

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Allo stesso tempo, Martina Vassallo, che ha perso la semifinale contro l’algerina Fatiha Mansouri, ha conquistato il bronzo nei 51 kg. La vittoria di Testa ha messo in luce l’importanza della sua presenza nella categoria 57 kg, dove si profila come una delle favorite per il titolo. La sua vittoria ha anche rafforzato la posizione della squadra italiana nella boxe, con un’altra medaglia in palio. La pugile campana, con la sua tecnica e la sua determinazione, ha dimostrato di essere pronta a vincere il titolo che tutti aspettano.

Testa si appresta a sfidare una forte avversaria in finale. La pugile azzurra, con la sua abilità e la sua determinazione, è pronta a conquistare il titolo che tutti aspettano. La sua vittoria contro Gojkovic ha messo in mostra non solo la sua abilità, ma anche la sua capacità di mantenere il controllo sul ring. La pugile campana, con la sua tecnica e la sua determinazione, è pronta a vincere il titolo che tutti aspettano, confermando il suo status di favorita.