Simone Giannelli: “Le prossime amichevoli sono test importanti per l’Europeo”

Squadra italiana di volley in allenamento a Reggio Calabria, preparazione per Europeo 2026

Simone Giannelli, capitano dell’Italvolley, ha sottolineato l’importanza delle prossime tre amichevoli in vista dei Campionati Europei 2026, in programma dal 9 al 26 settembre. La squadra, che si appresta a disputare un trittico di test match a partire da Reggio Calabria, ha espresso soddisfazione per il percorso fatto finora e ha riconosciuto l’esigenza di ulteriori miglioramenti. La preparazione, che si svolgerà tra Cervia e Verona, ha visto l’aggiunta di qualità negli allenamenti, ma Giannelli ha ricordato che “ci sono ancora delle cose da sistemare” e che non manca molto al momento più importante della stagione.

Test importanti per l’Europeo

Le prossime partite contro Germania, Brasile e Cuba saranno un’occasione per adattarsi a formazioni fisiche e a stili di gioco diversi, utili per il percorso europeo. “Giocheremo contro squadre diverse, e questo ci potrà aiutare ad abituarci a giocare contro formazioni fisiche o con stili di gioco differenti, che potremo incontrare lungo il percorso dell’Europeo”, ha spiegato il capitano. L’Italia, che potrebbe giocare in casa i prossimi Europei, ha l’obiettivo di vincere il torneo e conquistare il pass olimpico per Los Angeles 2028.

La squadra ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora, ma ha riconosciuto la necessità di ulteriori miglioramenti. “L’Italia arriva a questo punto bene e sono contento del percorso fatto tra Cervia e Verona. Abbiamo aggiunto qualità negli allenamenti ogni giorno; se riuscissimo a continuare così fino all’Europeo sarebbe molto importante in vista delle partite che conteranno”, ha dichiarato Giannelli. L’atleta, palleggiatore più forte al mondo, ha sottolineato l’importanza di questi test match per permettere alla squadra di fare un passo in avanti.

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Un percorso di crescita

Giannelli ha espresso soddisfazione per il lavoro svolto finora, ma ha anche riconosciuto la necessità di ulteriori miglioramenti. “L’Italia arriva a questo punto bene e sono contento del percorso fatto tra Cervia e Verona. Abbiamo aggiunto qualità negli allenamenti ogni giorno; se riuscissimo a continuare così fino all’Europeo sarebbe molto importante in vista delle partite che conteranno”, ha dichiarato. L’atleta, palleggiatore più forte al mondo, ha sottolineato l’importanza di questi test match per permettere alla squadra di fare un passo in avanti.

La squadra ha ricevuto il calore del pubblico a Reggio Calabria e ha abbracciato i compagni non presenti. “Con l’occasione, abbraccio anche tutti i ragazzi che per ora non possono essere qui e che hanno fatto insieme a noi parte del percorso. Gli mando un grosso in bocca al lupo e spero che possano recuperare al più presto”, ha concluso Giannelli. La squadra, che si appresta a disputare un trittico di test match a partire da Reggio Calabria, ha espresso soddisfazione per il percorso fatto finora e ha riconosciuto l’esigenza di ulteriori miglioramenti.

Test match contro Germania, Brasile e Cuba

Preparazione per Europei 2026

Obiettivo pass olimpico per Los Angeles 2028