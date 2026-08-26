Mariona Caldentey entra nel once ideale della WSL 2025/26

Mariona Caldentey, giocatrice spagnola, nel once ideale della WSL 2025/26 con altre star del calcio femminile inglese

Mariona Caldentey, giocatrice del Arsenal, è entrata nel once ideale della WSL 2025/26, diventando l’unica rappresentante spagnola nella formazione. La calciatrice, notata per la sua versatilità e la capacità di influenzare il gioco, ha riconfermato la sua posizione tra le migliori del campionato inglese. La sua prestazione, con quattro gol e quattro assist in 22 partite, ha permesso a Caldentey di prendere il posto di David Menayo, che aveva guidato la scorsa stagione. La sua scelta segna un riconoscimento internazionale per la sua carriera e per il suo contributo al calcio femminile spagnolo.

Un riconoscimento per la sua carriera

Mariona Caldentey, nata a Palma de Mallorca, ha costruito una carriera di successo nel calcio femminile, con un’esperienza che la ha portata a giocare in diverse squadre di alto livello. La sua stagione con il Arsenal ha visto numeri di qualità, con una media di gol e assist che la hanno distinta tra le migliori del campionato. La sua inclusione nel once ideale della WSL 2025/26 rappresenta un riconoscimento non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per la sua capacità di adattarsi a diversi ruoli e contesti. La sua presenza nel team ha anche dato un’importante visibilità al calcio femminile spagnolo su un mercato internazionale sempre più competitivo.

La squadra e le sue dichiarazioni

Il once ideale della WSL 2025/26 è formato da giocatrici di alto livello, tra cui Bunny Shaw del Manchester City, la top scorer europea con 21 reti. Caldentey, pur non essendo la top scorer, ha dimostrato una leadership e una versatilità che le hanno garantito un posto nella formazione. In un’intervista alla BBC, Caldentey ha espresso la sua soddisfazione per il riconoscimento, ma ha anche sottolineato l’importanza di non prendere per oro colato i successi. “Eso no significa que vayamos a ganar; hay otras cosas que no podemos controlar, pero ese es el mensaje”, ha detto, sottolineando l’ambizione e la determinazione che la caratterizzano. La sua frase riflette una mentalità professionale e una consapevolezza del ruolo che gioca nel calcio.

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La sua carriera ha visto spostamenti importanti, come il cambio di squadra nel 2025, in cui ha lasciato Laia Codina per unirsi a Misa Rodríguez e Ona Batlle. Questo ha permesso a Caldentey di continuare a giocare in squadre di alto livello, mantenendo un legame con la selezione spagnola. La sua esperienza con l’Armada, che ha visto la presenza di altre giocatrici spagnole in squadre come il Charlton Athletic, l’Everton e il Manchester United, ha contribuito a creare una rete di supporto e collaborazione tra le atlete del paese.

Il once ideale della WSL 2025/26 comprende nomi di rilievo, tra cui Hannah Hampton, Kesterin Casparij, Toko Koga, Ellie Carpenter, Emily Fox, Yui Hasegawa, Jessica Park, Khadija Shaw e Alessia Russo. La presenza di Caldentey in questa formazione rappresenta un’altra conferma del suo ruolo di leader e di giocatrice di alto livello. La sua carriera, costruita su anni di lavoro e dedizione, continua a portarla verso traguardi sempre più ambiziosi, anche se il calcio femminile spagnolo ha ancora molto da fare per raggiungere i livelli del calcio maschile.