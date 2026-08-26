Petr Yan e Merab Dvalishvili si affrontano per la terza volta: il match decide il GOAT del peso gallo

Petr Yan e Merab Dvalishvili si preparano al terzo incontro per il titolo di peso gallo

Il 24 ottobre 2026, Petr Yan e Merab Dvalishvili si affronteranno per la terza volta in un match che potrebbe decidere chi è il miglior luchador del peso gallo. Il combattimento, in programma come evento principale del UFC 333, è considerato uno dei più attesi dell’anno e potrebbe definire chi è il GOAT (Greatest Of All Time) della categoria. Il georgiano Merab Dvalishvili ha dichiarato che il vincitore del match si trasformerà nel miglior luchador della storia del peso gallo, un titolo che ha già visto contendersi nomi come Dominick Cruz, TJ Dillashaw e Aljamain Sterling.

Una rivalità che si fa storia

La rivalità tra Yan e Dvalishvili ha visto tre incontri, con il terzo avvenuto a dicembre 2025, quando Dvalishvili ha vinto per decisione unanime, togliendo il titolo a Yan. Il russo, però, ha ripreso la strada della vittoria, vincendo i suoi ultimi quattro combattimenti e tornando a essere un contendente di alto livello. Per Yan, la vittoria contro Dvalishvili potrebbe significare un legato a lungo termine, unico nella storia del peso gallo. Dvalishvili, invece, ha già dimostrato di essere un dominatore, con quattro difese consecutive del titolo nel 2025, che lo hanno reso una superstar.

Il vincitore del match sarà considerato il miglior luchador della categoria. Dvalishvili ha sottolineato che il vincitore del match sarà considerato il miglior luchador della categoria, un titolo che ha visto passare attraverso nomi come Dominick Cruz, che aveva perso la sua reputazione a causa di infortuni e sconfitte, e TJ Dillashaw, che è stato escluso per problemi di doping. Aljamain Sterling, per un periodo, è stato visto come il GOAT, ma è stato Dvalishvili a prendere il posto di leader con le sue vittorie e la sua carisma.

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Un titolo in gioco e un futuro in bilico

Yan, pur avendo vinto il titolo contro José Aldo, ha visto la sua carriera interrotta da una squalifica per un colpo al ginocchio. Tuttavia, ha ripreso la strada della vittoria, dimostrando di essere un luchador in grado di competere con i migliori. La vittoria contro Dvalishvili potrebbe essere il passo decisivo per un legato a lungo termine, unico nella storia del peso gallo.

Il match non è solo una questione di titolo, ma anche di riconoscimento. Dvalishvili ha sottolineato che il vincitore del match sarà considerato il miglior luchador della categoria, un titolo che ha visto passare attraverso nomi come Dominick Cruz, che aveva perso la sua reputazione a causa di infortuni e sconfitte, e TJ Dillashaw, che è stato escluso per problemi di doping. Aljamain Sterling, per un periodo, è stato visto come il GOAT, ma è stato Dvalishvili a prendere il posto di leader con le sue vittorie e la sua carisma. Con il peso gallo senza un GOAT definito, il match tra Yan e Dvalishvili potrebbe essere l’evento che decide chi è il miglior luchador della categoria. Il vincitore non solo otterrà il titolo, ma anche il riconoscimento di essere il miglior luchador della storia. Il match è quindi un momento di confronto, di storia e di futuro per il peso gallo.