Stan Wawrinka torna al US Open dopo un lungo periodo di attesa

Stan Wawrinka si prepara a giocare al US Open 2026 dopo un periodo di attesa

Stan Wawrinka, ex campione del mondo e tre volte vincitore del Grand Slam, tornerà al US Open 2026 dopo un lungo periodo di attesa. La notizia, annunciata ufficialmente il 26 agosto 2026, ha risolto una situazione di tensione che aveva visto il giocatore svizzero in attesa di un’invitazione per partecipare al torneo. Dopo aver perso la possibilità iniziale di entrare nel tabellone principale, Wawrinka ha finalmente ricevuto l’approvazione per disputare il suo ultimo grande Slam. La decisione è arrivata in seguito alla sostituzione di Patrick Kypson, caduto vittima di un infortunio, che aveva ricevuto una wildcard per il torneo.

Un ritorno atteso da tempo

Wawrinka, che non ha giocato al Flushing Meadows dal 2024, ha espresso grande entusiasmo per la sua partecipazione al US Open 2026. Su Instagram, il giocatore ha condiviso un messaggio in cui ha espresso la sua emozione per l’opportunità di tornare a competere in un evento così importante. “Sono incredibilmente emozionato di accettare l’invito per il US Open 2026 e spero con grande aspettativa di tornare a competere davanti al pubblico di New York”, ha scritto. La sua partecipazione rappresenta il culmine della sua carriera, che ha visto il giocatore vincere il titolo a New York nel 2016 battendo Novak Djokovic in quattro set.

Un’esperienza di grande valore

Il torneo, che si terrà a partire dal 30 settembre, segna per Wawrinka l’ultimo grande Slam della sua carriera. Il giocatore, che ha annunciato la sua decisione di ritirarsi dal circuito dopo questa stagione, ha espresso gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso degli anni. Prima dell’annuncio ufficiale, Wawrinka aveva persino iniziato a redigere una lettera di ringraziamento al pubblico e alla città di New York, riconoscendo l’importanza del loro sostegno. La sua partecipazione al US Open 2026 rappresenta quindi un momento di chiusura e di celebrazione per una carriera ricca di successi.

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Il suo record nel Grand Slam è di 46 vittorie e 16 sconfitte, con il titolo del US Open 2016 come punto di massima gloria. La sua partecipazione al torneo di New York è stata resa possibile grazie alla sostituzione di Kypson, che aveva ricevuto una wildcard ma non è riuscito a giocare a causa dell’infortunio. La decisione di farlo entrare nel tabellone principale ha risolto una situazione di tensione che aveva visto il pubblico e i tifosi sperare in un ritorno del giocatore svizzero. La sua partecipazione al US Open 2026 è quindi un momento di chiusura e di riconoscimento per una carriera che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del tennis.

Con il suo ritorno, Wawrinka chiude un ciclo che ha visto il giocatore vincere tre grandi Slam e lasciare un’impronta indelebile nel circuito. La sua partecipazione al US Open 2026 rappresenta non solo un’occasione per competere, ma anche un momento di celebrazione per una carriera che ha visto il giocatore crescere e raggiungere i vertici del tennis mondiale. La sua partecipazione al torneo di New York è un’esperienza che non passerà inosservata, e il pubblico ha già espresso grande attesa per il suo ritorno.