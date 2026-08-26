Celta offre aumento a Javi Rueda e rifiuta offerta del Nottingham Forest

Un gesto di fiducia nel mercato estivo

Il Celta di Vigo ha deciso di offrire un aumento salariale a Javi Rueda, rifiutando l’offerta presentata dal Nottingham Forest. L’azione del club spagnolo dimostra una forte fiducia nel giocatore e nel suo ruolo all’interno del progetto sportivo. Il laterale, che ha firmato un contratto fino al 2029, ha ricevuto un’offerta di miglioramento che riflette la sua importanza per la squadra. Il Celta valuta il potenziale di Rueda

Javi Rueda, 24 anni, ha giocato 2082 minuti nella scorsa stagione, segnando 5 gol e consegnando 7 assist. Il club lo ha valutato come un elemento chiave per l’allenatore e ha deciso di non permettere la sua partenza. Nonostante l’interesse del Nottingham Forest, il Celta ha preferito mantenere il giocatore, convinto del suo futuro all’interno della squadra.

Un progetto sportivo a lungo termine

Il club ha chiarito che la decisione non esclude la possibilità di una grande cessione nel mercato estivo. Dalla fine della stagione precedente, il Celta ha espresso la necessità di ridurre i costi e di valutare offerte irrinunciabili. Tuttavia, Rueda è considerato un elemento fondamentale per il progetto di crescita del club. Un futuro promettente per il giocatore

Il laterale, che ha giocato solo mezz’ora contro il Mestalla, ha dimostrato di essere in grado di contribuire al team. Il Celta ha riconosciuto il suo potenziale e la sua esperienza, nonostante l’età relativamente giovane. La decisione di non cedere Rueda riflette una strategia a lungo termine, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva.

Il Celta ha rifiutato l’offerta del Nottingham Forest, ma non ha escluso la possibilità di una cessione nel mercato estivo. Il club ha espresso la sua fiducia nel giocatore e nel suo ruolo all’interno del progetto. Nonostante ciò, il mercato estivo potrebbe portare a una cessione, se si presenteranno offerte di alto valore.

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Un’azione che riflette la strategia del club

Il Celta ha dimostrato di valutare non solo il valore economico del giocatore, ma anche il suo impatto sul campo. La decisione di offrire un aumento salariale e di rifiutare l’offerta del Nottingham Forest è parte di una strategia mirata a mantenere i migliori giocatori e a costruire una squadra solida. Il club si prepara a gestire eventuali cessioni, ma non intende abbandonare i propri talenti.

Javi Rueda ha giocato 2082 minuti nella scorsa stagione

Il Celta ha rifiutato l’offerta del Nottingham Forest

Il giocatore è considerato un elemento chiave per l’allenatore