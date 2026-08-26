Tim Curry, icona del cinema horror, muore a 80 anni dopo un derrame cerebrale

Tim Curry, attore britannico noto per il suo ruolo in ‘The Rocky Horror Picture Show’, seduto su una sedia a rotelle in un ambiente domestico

Tim Curry, noto per il suo ruolo di Dr. Frank-N-Furter in The Rocky Horror Picture Show e per aver interpretato Pennywise, il pagliaccio in It, è morto a 80 anni. La notizia è stata diffusa dal portale statunitense TMZ, senza specificare la causa della morte. NATO il 19 aprile 1946 a Cheshire, in Inghilterra, Curry ha iniziato la sua carriera nel 1968, partecipando a una produzione di Hair al West End, mentre studiava alla University of Birmingham. La sua carriera è stata segnata da una versatilità rara, che lo ha visto spaziare tra horror, comedia e drammi.

Un derrame che lo ha cambiato per sempre

Nel 2012, Tim Curry ha subito un grave derrame cerebrale che ha causato una ridotta mobilità e l’obbligo di utilizzare una sedia a rotelle. La notizia della sua condizione è emersa un anno dopo, quando la sua salute era diventata pubblica. Nonostante le limitazioni fisiche, Curry ha continuato a lavorare, dando voce a personaggi iconici come il Canceller Palpatine e Darth Sidious in Star Wars: The Clone Wars. La sua resilienza ha permesso a lui di non interrompere la sua attività artistica, anche se con nuove forme di espressione.

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta ridícula sedia, y eso me limita mucho. Así que no podré cantar ni bailar muy pronto. Tengo serios problemas con mi pierna izquierda”, ha detto durante un’intervista al Academy Museum di Los Angeles. Nonostante le difficoltà, ha mantenuto un atteggiamento positivo, sottolineando la sua fortuna fino al giorno del derrame. “Yo siempre tuve mucha suerte, hasta ese viernes 13 de julio, cuando tuve el derrame. Estaba recibiendo un masaje y el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Y lo hizo”, ha raccontato.

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Un legato indelebile al cinema e alla cultura pop

Tra i suoi ruoli più celebri, il personaggio di Pennywise in It (1990) ha reso il suo nome famoso a livello internazionale. Inoltre, ha partecipato a film come Solo en casa 2 (1992), dove ha interpretato un personaggio comico. La sua carriera è stata segnata da una versatilità rara, che lo ha visto spaziare tra horror, comedia e drammi. La sua morte segna la fine di un’era, ma il suo impatto sul cinema rimarrà indelebile.

La sua carriera ha visto un’evoluzione notevole, passando da ruoli drammatici a quelli comici e di spavento. La sua interpretazione di Pennywise è diventata un simbolo del cinema horror, mentre il suo ruolo in The Rocky Horror Picture Show lo ha reso un’icona della cultura pop. La sua vita è stata segnata da un’esperienza difficile, ma la sua determinazione lo ha portato a continuare a lavorare nonostante le limitazioni fisiche.

La sua morte rappresenta la fine di un’era per il cinema e la cultura pop. Tim Curry ha lasciato un’impronta indelebile, non solo per i suoi ruoli memorabili, ma anche per la sua capacità di adattarsi alle sfide della vita. La sua storia è un esempio di resilienza e passione per il proprio lavoro, anche quando le condizioni fisiche lo hanno limitato.