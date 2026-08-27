Il Camp Nou, favorito per ospitare la finale della Champions 2029

Il Camp Nou di Barcellona si candida come sede della finale della Champions League 2029

Il Camp Nou potrebbe ospitare la finale della Champions League 2029, con la UEFA che ha indicato il stadio del FC Barcelona come favorito per l’evento. La decisione, che dovrà essere annunciata a settembre, ha visto il Camp Nou prendere il sopravvento rispetto a Wembley, pur se il secondo rimane un’opzione in gioco. La scelta del Camp Nou è supportata da diversi fattori, tra cui la capacità di ospitare un numero elevato di spettatori e la posizione strategica della città di Barcellona. Inoltre, il Camp Nou non ha ospitato una finale della Champions League nel XXI secolo, un aspetto che potrebbe influenzare la decisione della UEFA.

Un ritorno in campo dopo la Superliga

Il FC Barcelona, dopo il fallimento del progetto della Superliga, ha ripreso a giocare in UEFA, con relazioni normalizzate tra Joan Laporta e Aleksander Ceferin. Questo contesto ha contribuito a rafforzare la posizione del Camp Nou come candidato per la finale del 2029. Inoltre, il Camp Nou ha ospitato due finali della Champions League nel passato, nel 1989 e nel 1999, con due partite storiche: la vittoria del Milan contro il Steaua e la rimonta del United sul Bayern. La città di Barcellona rappresenta un ulteriore vantaggio, soprattutto dopo che il Madrid ha vinto la decimoquinta finale della Champions League a Londra nel 2024.

La capacità di accogliere 105.000 spettatori

Un altro motivo che favorisce il Camp Nou è la sua capacità di ospitare 105.000 spettatori, un numero che facilita il riparto delle entrare e soddisfa le richieste dei club, che spesso chiedono più posti rispetto a quelli disponibili. Questo aspetto è particolarmente rilevante in un contesto in cui la domanda per le partite di Champions League è in crescita. La scelta del Camp Nou potrebbe quindi rappresentare un ulteriore passo avanti per il FC Barcelona, che cerca di rafforzare la sua presenza nella scena europea.

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Se la finale del 2027 sarà in El Metropolitano, il Camp Nou ha molte possibilità di essere la sede scelta per il 2029. La sua posizione strategica e la sua capacità di accogliere grandi numeri di spettatori la rendono un’opzione molto interessante per la UEFA. Inoltre, il Camp Nou non ha ospitato una finale della Champions League nel XXI secolo, un aspetto che potrebbe influenzare la decisione della UEFA. La scelta del Camp Nou potrebbe quindi rappresentare un ulteriore passo avanti per il FC Barcelona, che cerca di rafforzare la sua presenza nella scena europea.

La scelta della UEFA potrebbe rafforzare la posizione del Camp Nou come sede di prestigio.

Il Camp Nou, con la sua storia e la sua capacità di accogliere grandi eventi, sembra essere il candidato più probabile per ospitare la finale della Champions League 2029. La decisione, che dovrà essere annunciata a settembre, potrebbe rappresentare un ulteriore passo avanti per il FC Barcelona, che cerca di rafforzare la sua presenza nella scena europea.