Sandro Rodríguez trova un nuovo campo con il footgolf

Sandro Rodríguez gioca a footgolf in un campo con un viento che lo sfida, mentre cerca di vincere un torneo

Sandro Rodríguez, ex giocatore professionista, ha trovato un nuovo campo con il footgolf, un sport che unisce il fútbol e il golf. Dopo un infortunio che lo ha allontanato dal calcio, il tinerfeño ha scoperto un modo per rimanere in contatto con il pallone, ma in una forma diversa. Il footgolf, spiegato da Carlos Calvo, presidente della Federazione Spagnola del Footgolf, è una fusione di due sport che ha più a che fare con il golf, anche se l’esecuzione si fa con le gambe e i piedi. La sua esperienza nel calcio ha aiutato, ma non è stato sufficiente per eccellere nel nuovo sport. La sua adattazione è stata rapida, e il risultato è stato un successo: tre titoli di campione di Spagna e quattro di Canarias, con un quinto posto al Mundial di Mexico.

Un’esperienza che non si limita al pallone

Per Sandro, il footgolf non è solo un modo per rimanere in forma, ma una forma di vita. “Seguir en contacto con un balón per qualcuno che ha giocato per tutta la vita è importante”, dice. La sua passione per il pallone lo ha portato a trovare un’alternativa al calcio, ma non è stato facile. “Me dio la oportunidad di volver a disfrutar con un balón en los pies, aunque de una manera muy diferente”, racconta. La sua adattazione è stata rapida, e il risultato è stato un successo: tre titoli di campione di Spagna e quattro di Canarias, con un quinto posto al Mundial di Mexico.

Il footgolf richiede una concentrazione elevata, non solo per il colpo, ma anche per la lettura del terreno. “Debes estar concentrado desde el hoyo uno al dieciocho”, spiega Sandro. Carlos Calvo, presidente della Federazione Spagnola del Footgolf, sottolinea che “haber jugado al fútbol no te garantiza nada para hacerlo bien en Footgolf”. La differenza principale risiede nel fatto che, nel footgolf, non c’è un compagno che ti passa il pallone, ma solo tu e la natura. “Estás tú solo ante la naturaleza: pendientes, inclinaciones, subidas, bajadas, viento…”, spiega Calvo. La preparazione fisica e mentale è cruciale, e Sandro la svolge con costanza, anche se non è facile.

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Un futuro che si gioca con il pallone

Il footgolf sta crescendo in Spagna, e Sandro è uno dei suoi volti più noti. “Es una fusión de fútbol y golf que tiene más que ver con el golf, aunque la ejecución se haga con las piernas y los pies”, spiega Calvo. Il presidente della Federazione Spagnola del Footgolf sottolinea che il sport sta diventando sempre più professionale, ma non è ancora riconosciuto come tale. “Queda mucho. Estamos en una fase de crecimiento y tenemos que seguir trabajando para que algún día pueda ser profesional de verdad”, dice. La sua visione è chiara: il footgolf deve diventare un sport riconosciuto, e per questo ha bisogno di più campi, di più visibilità e di una struttura professionale.

Il successo di Sandro e del footgolf dipende anche dalla sua capacità di adattarsi. “Me dio la oportunidad di volver a disfrutar con un balón en los pies, aunque de una manera muy diferente”, dice. Il footgolf è un modo per rimanere in contatto con il pallone, ma in una forma diversa. “Seguir en contacto con un balón para alguien que ha sido futbolista durante casi toda su vida es importante”, sottolinea Sandro. Il suo successo è un esempio di come un’alternativa al calcio può portare a risultati significativi, ma anche a una nuova forma di vita. Il footgolf, con il suo mix di fútbol e golf, sta trovando un posto nel mondo dello sport, e Sandro è uno dei suoi volti più noti.

Il footgolf non è solo un gioco, ma una forma di vita.

La sua adattazione è stata rapida, e il risultato è stato un successo.