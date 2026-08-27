Gnangoro Bouare si trasferisce al Rayo Vallecano per cinque anni

Gnangoro Bouare, centrocampista spagnolo, firma con il Rayo Vallecano per cinque anni

Gnangoro Bouare, centrocampista spagnolo di 22 anni, ha firmato con il Rayo Vallecano per cinque anni, fino al 2031, come confermato dal club madrileño. Il giocatore, originario di Vícar (Almería), proviene dal Real Betis e si unisce alla squadra di Beñat San José, che lo ha scelto per sostituire Gerard Gumbau, infortunato e assente nelle ultime due stagioni. Bouare, che ha giocato 30 partite in Primera Federazione con il Betis Deportivo, tutte da titolare e segnando due gol, ha forzato il suo trasferimento dopo aver ricevuto un’offerta di squadra di Prima Divisione dal Rayo.

Un percorso di crescita in Betis

Il percorso di Bouare ha visto il giocatore iniziare la sua carriera come professionista al Polideportivo El Ejido, da cui è passato al Betis nel gennaio 2025. Dopo un prestito al Sanluqueño per cercare minuti, ha consolidato la sua posizione nel Betis Deportivo, dove ha giocato 30 partite in Primera Federazione, tutte da titolare, e ha segnato due gol. La sua crescita lo ha portato a partecipare alla pretemporata con il primo team del Betis, sotto la guida di Manuel Pellegrini, ma la prospettiva di giocare in Prima Divisione con il Rayo ha spinto il giocatore a lasciare il Betis.

Un’opzione di squadra di Prima Divisione

La decisione di Bouare di trasferirsi al Rayo Vallecano è stata influenzata dall’offerta di squadra di Prima Divisione, un’opzione che il Betis non poteva garantire. Il giocatore, che ha forzato il suo trasferimento da diversi giorni, ha trovato nel Rayo un’alternativa concreta per giocare in una squadra di massima serie. La sua firma rappresenta un’importante opportunità per il club madrileño, che cerca di rafforzare il centrocampo per la prossima stagione. Il trasferimento di Bouare si inserisce nel mercato di calciomercato del Rayo Vallecano, che ha visto altri movimenti, come l’operazione di Batalla per una frattura alla tibia o l’uscita di Pathé Ciss. Il giocatore, nato a Vícar, ha dimostrato una crescita costante e una capacità di adattarsi a diversi contesti, sia in prestito che in squadra di Prima Divisione. La sua esperienza in Betis, unita alla sua determinazione, lo ha reso un’opzione interessante per il Rayo, che punta a costruire una squadra competitiva per le prossime stagioni.

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La firma di Bouare rappresenta un passo importante per il Rayo Vallecano.

Il giocatore, con la sua esperienza e la sua capacità di adattarsi, potrebbe diventare un punto di riferimento per la squadra di Beñat San José. Il suo arrivo segna un ulteriore passo nel mercato di calciomercato del club madrileño, che continua a cercare giocatori di qualità per competere in massima serie.

Bouare ha giocato 30 partite in Primera Federación con il Betis Deportivo.

Ha segnato due gol e ha sempre giocato da titolare.

Ha partecipato alla pretemporata con il Betis, ma ha scelto il Rayo per giocare in Prima Divisione.

Il trasferimento di Bouare è stato forzato dopo l’offerta del Rayo.