Giorgia Gennaro settima ai Mondiali U15, Beggio e Allara in finale U19.

Atlete italiane in finale ai Mondiali di pentathlon, Giorgia Gennaro settima, Beggio e Allara in finale U19

Giorgia Gennaro, atleta della Futura C.M., ha concluso la finale dei Mondiali U15 di pentathlon moderno in settima posizione, con 1134 punti, dopo una prova di spessore. Due atlete azzurre, Sara Beggio (P.M.Torino) e Annachiara Allara (Junior Asti), hanno invece raggiunto la finale del Mondiale Under 19, in programma venerdì 28 agosto. La medaglia d’oro è andata all’ungherese Nora Kosa con 1184 punti, precedendo la portoghese Ines Esteves Carvalho e l’atleta indipendente Alisa Kvashneuskaya con 1159. Ariel Manicardi Ukmar (Pentamodena), alla sua prima esperienza internazionale, si è fermato in 36a posizione con 1016 punti.

Atleti azzurri in finale ai Mondiali U15

Domani, giovedì 27 agosto, si terrà la finale maschile Under 15, con quattro atleti italiani pronti a contendersi le medaglie: Giulio Mattioni (Athlion Roma), Brando Morosetti (Athlion Roma), Mattia Fauci (One For Five) e Alessio Ferrarini (Pentamodena). La competizione si svolgerà a Madrid, in Spagna, dove si stanno svolgendo i Mondiali giovanili 2026 di pentathlon moderno. La squadra azzurra ha mostrato una buona prestazione, con Giorgia Gennaro che ha dimostrato una grande capacità di gestione della prova.

Due azzurre in finale nel Mondiale Under 19

Passando al Mondiale Under 19, due atlete italiane hanno staccato il pass per la finale di venerdì 28 agosto. Sara Beggio e Annachiara Allara, rispettivamente di P.M.Torino e Junior Asti, si sono distinte per un’ottima performance. La medaglia d’oro è andata all’ungherese Nora Kosa, che ha superato le avversarie con un punteggio di 1184. La portoghese Ines Esteves Carvalho e l’atleta indipendente Alisa Kvashneuskaya si sono classificate al secondo e terzo posto, rispettivamente. La staffetta mista italiana ha invece concluso al di fuori del podio, con un punteggio che non ha permesso di raggiungere le prime posizioni. L’atleta più giovane, Ariel Manicardi Ukmar, ha messo a segno 1016 punti, dimostrando una buona capacità di adattamento alle competizioni internazionali. La squadra azzurra si prepara ora al prossimo appuntamento, con la finale maschile Under 15 che si terrà domani.

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La partecipazione italiana ai Mondiali giovanili rappresenta un’importante occasione per sviluppare talenti e consolidare la presenza del pentathlon moderno nel panorama sportivo internazionale.

La competizione si svolge a Madrid, in Spagna, dove si stanno svolgendo i Mondiali giovanili 2026 di pentathlon moderno. L’atletica leggera e la combinazione di discipline sono al centro dell’attenzione, con atleti che si sfidano in una prova che richiede sia forza che precisione. L’Italia, pur non riuscendo a raggiungere i primi posti in alcune categorie, ha dimostrato una buona presenza in campo, con atleti che si stanno affermando a livello internazionale.

La presenza di atleti come Giorgia Gennaro e Sara Beggio segna un passo avanti per il pentathlon moderno italiano, con prospettive di crescita nel settore giovanile.