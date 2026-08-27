Italia-Germania, il set più lungo della storia del volley: 66-64 in un’ora e ventinove minuti

Partita di pallavolo tra Italia e Germania con un set di 66-64, durata record

L’Italia e la Germania hanno scritto una pagina di storia del volley internazionale, con un set che ha superato ogni logica e si è imposto come il più lungo della storia: 66-64 in un’ora e ventinove minuti. L’amichevole, giocato a Reggio Calabria presso il PalaCalafiori, ha visto gli azzurri vincere 3-2 dopo quasi quattro ore di gioco, in vista degli Europei che si terranno il prossimo 9 settembre. Il parziale d’apertura, che ha visto un confronto estremamente acceso, ha strappato il precedente primato di 50-48, stabilito lo scorso 28 giugno nel match tra Argentina e Polonia. Il record è stato battuto con un punteggio senza precedenti, che ha lasciato il segno nella memoria del pubblico e dei giocatori.

Un set senza fine: la logica del rally point

Il set più lungo della storia del volley è nato da una regola specifica: per vincere un set, i giocatori devono raggiungere i 25 punti con un vantaggio di due lunghezze. Questo ha portato a un’escalation di set-point annullati, con un’alternanza di errori e successi che ha reso il match estremamente lungo. Il punteggio finale di 66-64 ha rappresentato un’eccezione, un momento in cui la logica del gioco ha ceduto al tempo e alla tensione. La partita, che ha visto la Germania vincere il primo set, ha visto un confronto estremamente equilibrato, con un’alternanza di errori e successi che ha reso il match unico e memorabile.

La durata del set ha superato ogni aspettativa, con un tempo di gioco di un’ora e ventinove minuti. Il sistema del rally point, che richiede un vantaggio di due lunghezze per vincere, ha reso il match estremamente lungo e tensionale. La partita ha visto un’alternanza di errori e successi, con un punteggio che ha sconvolto le aspettative e ha reso il set un simbolo di una partita senza precedenti.

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Un record che non si ripeterà facilmente

Il record di 66-64 non è solo un numero, ma un simbolo di una partita che ha sconvolto le aspettative. Il tempo impiegato, circa un’ora e ventinove minuti, ha reso il match un evento raro e unico. Il record precedente, di 50-48 in 62 minuti, era stato stabilito in un contesto diverso, ma il nuovo record ha superato ogni aspettativa. La FIVB ha riconosciuto l’importanza del momento, ma non ha confermato il record come ufficiale, poiché si tratta di un match amichevole e non di una competizione ufficiale. Tuttavia, il punteggio e la durata del set hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia del volley.

Al di fuori del contesto italiano, il record è stato confrontato con altri episodi di interesse. Il 56-54 tra gli Incheon Koren Air Jumbos e gli Ansan Rush & Cash Vespid nel campionato sudcoreano (26 novembre 2013) e il 54-52 con cui Treviso si impose contro Cuneo il 13 gennaio 2002 in Serie A1 restano comunque memorabili. Tuttavia, il match tra Italia e Germania ha rappresentato un momento unico, con un punteggio che ha reso il set un simbolo di una partita senza precedenti.

La partita ha suscitato dibattiti su come il sistema del rally point possa influenzare la durata dei set. Mentre alcuni hanno visto nel record un’eccezione, altri hanno sottolineato come il sistema possa portare a situazioni estreme. La partita ha rappresentato un momento di grande emozione, con un pubblico che ha assistito a un evento raro e unico, che potrebbe essere ricordato per anni.