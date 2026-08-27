Benfica cerca Giménez, difensore del Atlético in cerca di un futuro in Europa

Difensore del Atlético de Madrid cerca un futuro in Europa, Benfica interessato al mercato

Il Benfica ha espresso un forte interesse per Josema Giménez, difensore del Atlético de Madrid, e potrebbe fare offerte fino al prossimo martedì per portarlo a Lisbona. L’interesse del club portoghese è stato confermato da fonti di MARCA, che hanno sottolineato come il giocatore, 31 anni e con 12 anni di esperienza al club spagnolo, possa rendere a pieno in un club di alto livello. La situazione è in fase di definizione, con le condizioni di pagamento e la soddisfazione delle parti coinvolte.

Un mercato in movimento per un difensore di alto livello

Josema Giménez, centrocampista difensivo del Atlético de Madrid, è al centro di un mercato in movimento. Il Benfica, che ha perso recentemente Otamendi, cerca di rafforzare la sua difesa per tornare a competere nel campionato portoghese. Il club lisboeta, dopo la partenza di José Mourinho al Real Madrid e l’arrivo di Marco Silva, vuole recuperare un giocatore di qualità per rafforzare la sua squadra. Il difensore, però, non è l’unico interessato al suo futuro. Il Benfica ha espresso un interesse chiaro per Josema Giménez, ma il trasferimento dipende da diversi fattori. Le condizioni economiche e la soddisfazione del giocatore e del club spagnolo sono fondamentali. Il giocatore, che ha sempre avuto un forte legame con il club di Madrid, potrebbe decidere di lasciare solo se si presenta un progetto di alto livello. L’Atlético, pur non volendo regalare un elemento chiave del suo vestiario, potrebbe considerare una cessione se non si troverà un’alternativa adeguata.

Il Benfica non si è tirato indietro nel cercare un difensore di alto livello.

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Le condizioni per un trasferimento

Il Benfica ha espresso un interesse chiaro per Josema Giménez, ma il trasferimento dipende da diversi fattori. Le condizioni economiche e la soddisfazione del giocatore e del club spagnolo sono fondamentali. Il giocatore, che ha sempre avuto un forte legame con il club di Madrid, potrebbe decidere di lasciare solo se si presenta un progetto di alto livello. L’Atlético, pur non volendo regalare un elemento chiave del suo vestiario, potrebbe considerare una cessione se non si troverà un’alternativa adeguata.

Il mercato è in fase di chiusura, ma il Benfica non si è dato per vinto. Il club lisboeta ha espresso un interesse chiaro e potrebbe fare offerte fino al prossimo martedì. La situazione è in evoluzione, ma il difensore, con la sua esperienza e la sua capacità, potrebbe trovare un nuovo ambiente in cui continuare a giocare al top. Il futuro di Josema Giménez rimane aperto, ma il Benfica non si è tirato indietro.

Benfica cerca Josema Giménez

Il difensore del Atlético ha 31 anni

Il mercato si chiuderà il prossimo martedì

Il Benfica ha espresso un forte interesse per Josema Giménez, ma il trasferimento dipende da diversi fattori. Le condizioni economiche e la soddisfazione del giocatore e del club spagnolo sono fondamentali. Il giocatore, che ha sempre avuto un forte legame con il club di Madrid, potrebbe decidere di lasciare solo se si presenta un progetto di alto livello. L’Atlético, pur non volendo regalare un elemento chiave del suo vestiario, potrebbe considerare una cessione se non si troverà un’alternativa adeguata.