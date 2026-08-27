Marc Márquez trova un modo per giocare al pádel dopo l’intervento al braccio

Marc Márquez gioca al pádel con il braccio sinistro dopo un intervento chirurgico

Un modo per non perdere una passione

Marc Márquez, sette volte campione del mondo di MotoGP, ha condiviso con il pubblico una parte della sua vita al di fuori dei circuiti, con il pádel come protagonista. Dopo un intervento chirurgico al braccio destro nel mese di maggio, il pilota ha dovuto trovare un modo per mantenere una delle sue passioni. “Antes jugaba mucho al pádel, pero ahora ya no lo hago con el brazo derecho”, ha rivelato. Il braccio destro, purtroppo, non è più in grado di svolgere il ruolo che aveva nella sua attività sportiva. Nonostante le limitazioni, il pádel rimane parte integrante della sua quotidianità. Márquez ha spiegato che, nonostante le sue capacità e l’abitudine a giocare, il braccio sinistro non è stato in grado di sostituire il destro. Questo ha reso necessario un adattamento, anche se non senza sacrifici.

Un’abitudine che non si perde

Nonostante le limitazioni, il pádel rimane parte integrante della routine di Márquez. “Me encanta, forma parte de mi entrenamiento físico”, ha detto. Anche se non può giocare con il braccio destro, il sport continua a far parte della sua quotidianità. Il pilota, insieme al fratello Álex, ha trovato un modo per mantenere la connessione con il gioco, pur rispettando le precauzioni necessarie dopo l’intervento.

Le sue passioni non si sono interrotte, ma si sono semplicemente trasformate. Márquez ha anche condiviso alcune partite con personaggi noti del mondo dello sport, come Juan Lebrón e Marcelo Vieira. Queste esperienze, sebbene limitate, hanno permesso al pilota di mantenere un legame con il pádel. Márquez ha anche ricordato come le lesioni al braccio destro lo hanno costretto a rinunciare al pádel, un’antica passione. “Me encanta, forma parte de mi entrenamiento físico”, ha ripetuto. Il braccio destro, pur non più in grado di giocare, rimane un simbolo del suo impegno e della sua passione per il sport.

Pubblicità

Il trucco per continuare a giocare al pádel non è perfetto, ma è efficace. Márquez ha spiegato che ha provato a giocare con il braccio sinistro, ma è risultato impossibile. Nonostante ciò, il pilota ha trovato un modo per mantenere la sua connessione con il gioco, pur rispettando le limitazioni fisiche. Nonostante le difficoltà, Márquez dimostra una resilienza notevole. Il trucco per continuare a giocare al pádel, pur non essendo perfetto, rappresenta un modo per non perdere una parte importante della sua vita. Il braccio destro, pur non più in grado di giocare, rimane un simbolo del suo impegno e della sua passione per il sport. —