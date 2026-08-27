Girona annuncia ufficialmente il trasferimento di Tsygankov al Ajax

Girona annuncia il trasferimento di Tsygankov al Ajax. Il calciatore ucraino lascia la squadra dopo un periodo di tensioni

Viktor Tsygankov ha lasciato il Girona dopo un’estate segnata da tensioni e contrattazioni. Il calciatore ucraino, in prestito dal Dinamo Kiev, ha trovato un accordo con l’Ajax per un trasferimento che prevede un pagamento di 3,5 milioni di euro più un bonus variabile e un’azione su una futura vendita. L’annuncio ufficiale è stato dato dal club catalano, che ha concluso un’operazione complessa dopo mesi di negoziati. Tsygankov, che aveva firmato con il Girona nel gennaio 2023, ha lasciato la squadra dopo un periodo di conflitti interni, tra cui episodi di indisciplina e tensioni con la dirigenza.

Un calciatore in cerca di nuove opportunità

Il trasferimento di Tsygankov al Ajax rappresenta una svolta per il calciatore, che ha visto i suoi numeri non allinearsi alle aspettative del club. Dopo un’esperienza in cui ha giocato poche partite e ha subito critiche per la sua mancanza di costanza, il giocatore ha trovato un’alternativa in una squadra di alto livello. L’Ajax, che ha investito in un mercato di calciatori di qualità, ha visto nel ucraino un’opportunità per rafforzare la propria squadra. Il calciatore ha lasciato il Girona dopo un periodo di tensioni e contrattazioni.

Un’esperienza non facile per il Girona

Il Girona ha dovuto fare i conti con un calciatore che non si è adattato al ruolo assegnatogli e che ha avuto episodi di tensione con la squadra. Tra i problemi più significativi c’è stato l’incidente che ha impedito a Tsygankov di giocare contro il Córdoba, un episodio che ha suscitato molte domande. Inoltre, il calciatore ha rifiutato di cambiarsi con i compagni di squadra in una partita di campionato, un atto che ha portato a un’indagine disciplinare. Il club ha deciso di non più farlo giocare, e il trasferimento al Ajax è stato la soluzione trovata per risolvere la situazione.

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Il Girona, che ha visto il calciatore partire, ha anche dovuto gestire altre situazioni complesse. Tra i giocatori in discussione c’è Vanat, un altro calciatore ucraino che ha rimosso le foto del club e della sua attività in squadra. Questo ha messo in evidenza una situazione di tensione tra i giocatori e la dirigenza. Inoltre, il club deve affrontare le decisioni future di altri giocatori come Ounahi, Asprilla, Bryan Gil e Van de Beek, che potrebbero lasciare la squadra. Il mercato è in movimento e il Girona dovrà trovare nuovi giocatori per rafforzare la squadra.

Il trasferimento di Tsygankov al Ajax è un passo importante per il calciatore, che ha trovato un’alternativa in una squadra di alto livello. Per il Girona, invece, è un’altra sfida da affrontare, con un mercato in movimento e una squadra che dovrà adattarsi a nuove dinamiche. Il club, però, ha dimostrato di essere in grado di gestire situazioni complesse e di trovare soluzioni per migliorare la squadra. Il futuro del Girona continuerà a essere seguito con attenzione, soprattutto in vista della prossima stagione.