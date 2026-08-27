Padel: Italia in semifinale nel misto, derby azzurro nel doppio maschile ai Giochi del Mediterraneo

Coppie azzurre in semifinale nel doppio maschile ai Giochi del Mediterraneo, derby tra italiani

Italia in semifinale nel misto, derby azzurro nel doppio maschile

I Giochi del Mediterraneo 2026 si avvicinano al loro momento più intenso con il padel che entra nel vivo. L’Italia, in particolare, ha dimostrato una forte continuità nel percorso, con tre coppie qualificate per le semifinali. Tra queste, il doppio maschile si annuncia come un derby interamente azzurro, con Flavio Abbate e Alvaro Montiel Caruso che hanno sconfitto i francesi Bastien Blanque e Dylan Guichard per 6-2 6-4. Il netto dominio della coppia azzurra è testimoniato con efficacia dal 67-49 con cui si conclude il computo dei punti.

Un percorso positivo per l’Italia nel doppio maschile

La squadra azzurra ha dimostrato una padronanza totale del gioco, con Abbate e Montiel Caruso che hanno dominato in tutti i fondamentali. La loro vittoria ha permesso all’Italia di acquisire la certezza di essere in finale, grazie al derby contro Marco Cassetta e Simone Iacovino. Quest’ultimo, dopo aver sconfitto gli egiziani Youssef Hossam e Georges Wakim per 6-4 6-2, si prepara a sfidare i connazionali per l’accesso alla sfida decisiva.

Altri successi azzuri nel doppio femminile e misto

Nel doppio femminile, il duo lusitano Sofia Araujo e Ana Catarina Nogueira, testa di serie numero uno, ha eliminato Carlotta Casali e Giulia Dal Pozzo per 6-3 6-3. Le due lusitane hanno chiuso la contesa con un perentorio 65-49, dato che conferma la loro supremazia nel corso del match. Nel doppio misto, invece, la coppia francese Louise Bahurel e Dylan Guichard ha sconfitto il tandem sloveno Simon Javorsek e Tina Lah per 6-1 6-4, vincendo il doppio dei punti sulla prima di servizio e convertono quattro palle break sulle sei a disposizione.

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La lotta per le medaglie si fa incandescente

I diversi tornei completano i match valevoli per i quarti di finale e definiscono gli abbinamenti delle semifinali che si disputeranno nella giornata di domani. La lotta per le medaglie diventa incandescente, con l’Italia che si conferma tra i protagonisti del padel ai Giochi del Mediterraneo. Il duo azzurro, con il suo dominio in tutti i fondamentali, ha chiuso la contesa con 48 punti all’attivo e solo otto concessi ai malcapitati avversari. La continuità azzurra nel padel si conferma una forza in crescita. Con tre coppie qualificate per le semifinali, l’Italia si appresta a vivere un momento di grande intensità nel padel. Il doppio maschile, in particolare, si annuncia come un derby interamente azzurro, con due squadre che si sfidano per l’accesso alla finale. Il resto del campo, invece, vede altre vittorie azzurre, come quella di Marco Cassetta e Giulia Dal Pozzo, che hanno annichilito i kosovari Donika Bashota e Lavdrim Krasniqi con un roboante 6-0 6-0. L’Italia, quindi, si conferma una delle squadre più forti del torneo.