Audrey Werro si avvicina al record del mondo più longevo con un tempo di 1:53.70

Audrey Werro corre negli 800 metri a Zurigo, supera Femke Bol e si avvicina al record del mondo

Un passo verso il record più longevo

La 22enne svizzera Audrey Werro ha ulteriormente migliorato il suo personale e si è avvicinata al record del mondo più longevo degli 800 metri femminili, un primato che ha resistito per 43 anni. Nella serata odierna, allo Stadio Letzigrund di Zurigo, nell’ultima tappa della Diamond League, ha chiuso in 1:53.70, migliorando di dieci centesimi il tempo registrato a Parigi lo scorso 28 giugno. Questo risultato la porta a scendere sotto il muro di 1’54” per la terza volta in carriera, un traguardo che la colloca tra le migliori atlete della storia.

Un’altra prova di determinazione

Audrey Werro ha sfruttato al meglio la strategia della lepre Myrte van der Schoot, mantenendo un ritmo costante per tutta la gara. Quando mancavano 150 metri al traguardo, ha superato la grande rivale Femke Bol, che si è piazzata al nono posto all-time, e ha spinto con grande energia per raggiungere la linea di arrivo. La vittoria non è stata facile, ma la fresca Campionessa d’Europa ha dimostrato una capacità di resistenza e concentrazione eccezionale.

Un’altra sfida nella Diamond League

La Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante, ha visto una delle serate più emozionanti della stagione. Tra i protagonisti, oltre a Werro, ci sono stati anche i migliori atleti del momento, come Femke Bol e la britannica Georgia Hunter Bell, che hanno chiuso rispettivamente in 1:54.71 e 1:55.03. La competizione ha visto scambi di posizioni e momenti di tensione, con Werro che ha dimostrato una capacità di reazione eccezionale.

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Un record che sembra sempre più vicino

Il record del mondo degli 800 metri femminili, detenuto da Jarmila Kratochvilova dal 1983, è un traguardo che ha resistito per decenni. Ma con i progressi di atlete come Werro, il muro sembra sempre più inafferrabile. La svizzera, con il suo lavoro costante e la sua capacità di migliorare di centesimi, si sta avvicinando a un traguardo che una volta sembrava inaccessibile.

Un futuro promettente per l’atletica

La performance di Werro non è solo un risultato sportivo, ma anche un segnale di come l’atletica stia evolvendo. Con tre tempi sotto il muro di 1’54”, la 22enne svizzera si conferma come una delle atlete più promettenti del momento. La sua strada, però, non è finita qui: la Diamond League è solo l’inizio di una stagione che potrebbe portarla a sfidare i record più prestigiosi. La sua corsa, accompagnata dalle lucine che rappresentavano il primato mondiale, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’atletica. Con la sua determinazione e la sua capacità di migliorare di passo in passo, Audrey Werro si sta rivelando come una delle figure più importanti del momento.