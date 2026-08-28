Lamine Yamal non commette un fallo grave contro Laporte

Un giocatore di calcio colpisce un avversario durante un match, con un arbitro che osserva la situazione

Il 27 agosto 2026, durante un incontro tra l’Athletic e un’altra squadra, l’analista arbitrale di Radio MARCA, González Fuertes, ha espresso la sua opinione sull’azione di Lamine Yamal, che ha colpito il piede di José Luis Laporte. Secondo l’analista, l’azione non giustifica una decisione di espulsione, e quindi non è giusta la rossa mostrata dall’arbitro Miguel Angel Ortiz Arias. L’incidente si è verificato al filo del riposo, quando l’Athletic ha chiesto all’arbitro di mostrare la rossa a Yamal per un contatto con Laporte.

Valutazione dell’azione di Lamine Yamal

González Fuertes ha sottolineato che l’azione di Yamal non è di natura grave e non richiede un’espulsione. Secondo l’analista, si tratta di un contatto casuale, senza intenzione di danneggiare l’avversario. L’azione è descritta come un momento di gioco, in cui Yamal tenta di posare il piede sul terreno e si trova di fronte al piede del compagno di squadra Laporte. L’analista ha chiarito che, sebbene esista un pisotón che potrebbe essere sanzionato con una ammonizione, non è giustificata una rossa. Non è un atto di violenza né di intenzione aggressiva. L’azione è considerata un momento di gioco, in cui non c’è alcuna intenzione di danneggiare l’avversario. L’analista ha ribadito che, sebbene il contatto sia stato fisico, non è sufficiente per giustificare un’espulsione.

Giudizio sull’arbitro Ortiz Arias

L’analista ha espresso un giudizio positivo sull’arbitro Miguel Angel Ortiz Arias, considerando la sua performance come “plácida” e senza incidenti significativi. L’arbitro ha mostrato tre ammonizioni appropriate e non ha commesso errori evidenti. Inoltre, l’analista ha commentato un altro episodio in cui un giocatore ha colpito Iñaki Williams, ritenendo che l’azione fosse ben sanzionata con una ammonizione e non richiedesse una rossa. La discussione è avvenuta durante il programma “Marcador” di Radio MARCA, dove González Fuertes ha ripetuto più volte che l’azione di Yamal non giustifica una rossa. L’analista ha anche commentato altre situazioni del match, tra cui un contatto tra Marcos Alonso e Iker Muñoz, che ha richiesto un’espulsione. Tuttavia, l’attenzione principale è stata rivolta all’azione di Yamal e alla decisione dell’arbitro.

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L’arbitro ha agito in modo corretto e professionale. Nonostante le critiche e le discussioni, l’arbitro Ortiz Arias ha mantenuto un controllo discreto sul match, evitando situazioni di tensione. L’analista ha riconosciuto la sua professionalità e la sua capacità di gestire le situazioni senza eccessi. La decisione di non espellere Yamal, sebbene controversa, è stata considerata corretta dal punto di vista delle regole del gioco.

Lamine Yamal ha colpito il piede di Laporte durante un match.

L’analista di Radio MARCA ha valutato l’azione come non grave.

L’arbitro ha mostrato una rossa, ma l’analista ha ritenuto che non fosse giusta.

L’arbitro Ortiz Arias ha avuto una performance tranquilla e senza errori evidenti.

La discussione sull’azione di Yamal ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli esperti, ma l’analista ha confermato che la decisione dell’arbitro, pur controversa, è stata corretta. L’incidente non ha portato a ulteriori tensioni, e il match è proseguito senza ulteriori episodi di contatto tra giocatori.