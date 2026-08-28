Flavio Cobolli vince a New York, un passo verso gli US Open 2026

Flavio Cobolli ha vinto a New York, in un incontro di spettacolo ma significativo, battendo Learner Tien nell’evento “Stars of the Open” al Arthur Ashe Stadium. La vittoria, pur non avendo valore per il ranking, rappresenta un ulteriore passo verso gli US Open 2026, dove il tennista romano, numero 6 del mondo, cerca di proseguire il momento positivo iniziato a Cincinnati. L’incontro, che ha visto la partecipazione di un giovane di 12 anni del Harlem Junior Tennis & Education Program, ha messo in mostra la capacità di Cobolli di adattarsi al clima competitivo e di mantenere la concentrazione anche in contesti non ufficiali.

Un evento che unisce sport e impegno sociale

Durante l’incontro, Learner Tien ha lasciato spazio a un giovane talento del Harlem Junior Tennis & Education Program, un programma sostenuto dalla USTA Foundation che offre opportunità di crescita attraverso il tennis e l’istruzione. Il ragazzo, pur non essendo un professionista, ha conquistato un punto contro Cobolli, dimostrando la sua abilità e la passione per il gioco. L’azzurro, pur abbassando l’intensità del gioco, ha lasciato spazio al momento di spettacolo, permettendo al giovane di mostrare le sue doti. La vittoria di Cobolli, quindi, non è solo un successo personale, ma anche un atto di supporto a un progetto che promuove l’accesso al tennis per i giovani in contesti svantaggiati.

La vittoria di Cobolli ha messo in luce la sua capacità di adattarsi al clima competitivo e di mantenere la concentrazione anche in contesti non ufficiali. L’evento “Stars of the Open” ha visto la partecipazione di due giocatori del circuito e di un giovane talento, con un’atmosfera che ha unito intrattenimento, sport e impegno sociale. Una parte dei ricavi provenienti dalla vendita dei biglietti è destinata alla USTA Foundation, che sostiene programmi rivolti ai giovani provenienti da contesti economicamente svantaggiati.

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Un momento positivo che si conferma

Flavio Cobolli ha confermato il momento positivo, imponendosi per 6-4 al termine di un set nel quale ha mostrato buona intensità e la consueta capacità di giocare con personalità sul cemento. La vittoria rappresenta un ulteriore segnale della fiducia accumulata nelle ultime settimane e di una condizione che sembra accompagnarlo verso l’appuntamento più importante della stagione sul cemento americano. Il tennista romano, che ha raggiunto la sesta posizione mondiale, ha anche avuto modo di vivere un’esperienza particolare, come il doppio misto con Belinda Bencic, che ha contribuito a rendere ancora più speciale la sua settimana newyorkese.

La partecipazione al “Stars of the Open” è un ulteriore segnale di come il tennis possa diventare un mezzo per promuovere opportunità e inclusione. Con la vittoria a New York, Cobolli si prepara al main draw degli US Open, dove cercherà di trasformare il grande momento vissuto a Cincinnati in qualcosa di ancora più importante sul palcoscenico di New York. La sua carriera, che lo ha portato a raggiungere il numero 6 del mondo, sembra essere in una fase di crescita costante, con obiettivi sempre più ambiziosi.

L’incontro ha visto la partecipazione di un giovane di 12 anni, che ha conquistato un punto contro Cobolli, dimostrando la sua abilità e la passione per il gioco. L’azzurro, pur abbassando l’intensità del gioco, ha lasciato spazio al momento di spettacolo, permettendo al ragazzo di mostrare le sue doti. L’evento ha messo in mostra la capacità di Cobolli di adattarsi al clima competitivo e di mantenere la concentrazione anche in contesti non ufficiali.