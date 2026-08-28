MotoGP: il business non si deve modificare, ma sfruttare al massimo

Un evento di MotoGP con piloti e spettatori, con focus su sviluppo e business

Il business del MotoGP non si deve modificare, ma sfruttare al massimo

Carlos Ezpeleta, nuovo direttore adjunto di MotoGP, ha sottolineato che il focus del movimento non deve essere su modifiche, ma su sfruttare al massimo il business del motorsport. “Il deporte in MotoGP non si deve modificare; si deve sfruttare il business”, ha dichiarato il dirigente durante un evento a Motorland Aragón. L’obiettivo è creare valore non solo in pista, ma anche fuori dai circuiti, con un’attenzione particolare al pubblico e alle opportunità di monetizzazione.

Un focus su contenuti e esperienze

Il direttore adjunto ha spiegato che il MotoGP ha una base di appassionati globale enorme, ma deve saperla sfruttare al meglio. “Abbiamo una grande base di appassionati, ma dobbiamo migliorare l’esperienza e la possibilità di interazione con il pubblico, sia attraverso contenuti, media o commercio”, ha detto. L’obiettivo è creare un’esperienza più coinvolgente per i tifosi, che siano più coinvolti nel mondo del motorsport. “Seguimos escuchando a los aficionados, que son los que realmente mandan”, ha aggiunto Ezpeleta.

Il valore del MotoGP non deve essere modificato, ma sfruttato al massimo. L’obiettivo è creare un’esperienza più completa per i tifosi, non solo in pista, ma anche fuori. “La idea è fare più cose fuori dai circuiti”, ha detto il dirigente, spiegando che l’obiettivo è creare un’esperienza più completa per i tifosi, non solo in pista, ma anche fuori. “Queremos hacer cambios para que su vida durante el fin de semana sea más fácil”, ha concluso il dirigente, sottolineando l’impegno del team a migliorare la vita dei piloti e a creare un’esperienza più coinvolgente per il pubblico.

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Il focus del nuovo direttore adjunto è anche su una maggiore collaborazione con i piloti e su una gestione più attenta delle loro esigenze. “Estar 22 fines de semana apartado de tu familia no es fácil”, ha detto, sottolineando l’importanza di supportare i piloti nella loro vita privata. “Nadie más que nosotros queremos apoyar y proteger a los pilotos para que su vida sea lo más fácil posible”, ha aggiunto, sottolineando l’impegno del team a migliorare le condizioni di vita dei piloti durante i loro viaggi.

Il futuro del MotoGP si basa su una strategia globale. La decisione di Liberty Media di investire nel MotoGP è stata motivata da un enorme rispetto per il sport e per ciò che è stato fatto finora. “La decisione di Liberty Media è di avere enorme rispetto verso il deporte e verso ciò che è stato fatto”, ha sottolineato il dirigente. L’evoluzione del business e della comunicazione è un tema chiave, soprattutto in un mondo in rapida trasformazione. “Il mondo sta cambiando molto e molto velocemente, soprattutto dal punto di vista dei media e del contenuto”, ha detto Ezpeleta, sottolineando l’importanza di stare al passo con le nuove tecnologie e le nuove dinamiche del mercato.

Il nuovo direttore adjunto ha anche parlato del GP di Qatar 2026, sottolineando che il team continua a lavorare e a dialogare con il governo qatari per valutare la necessità della corsa. “Seguimos trabajando y dialogando con el gobierno de Qatar para ver si la carrera es necesaria”, ha detto, spiegando che la priorità rimane comunque di portare la gara in Qatar. L’obiettivo è creare un’esperienza più completa per i tifosi, non solo in pista, ma anche fuori. “Queremos que antes de ir a la gira asiática hayamos tomado una decisión, sobre todo por la parte deportiva”, ha concluso il dirigente, sottolineando l’impegno del team a migliorare la vita dei piloti e a creare un’esperienza più coinvolgente per il pubblico.