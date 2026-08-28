Trabzonspor eliminato, Salah escluso dalla Europa League e tecnico dimettisi senza successo

Squadra turca sconfitta in Europa League, tecnico dimettisi, Salah escluso

Il Trabzonspor ha vissuto una delle notti più dolorose degli ultimi anni, con un esito devastante in Europa League. La squadra turca è stata sconfitta per 4-0 dal Ferencváros a Budapest, chiudendo definitivamente la sua partecipazione alla competizione continentale. L’eliminazione ha reso inevitabile l’esclusione di Mohamed Salah, che non ha potuto partecipare alla Europa League, e ha portato alla dimissione del tecnico Fatih Tekke, rifiutata però immediatamente dalla dirigenza. L’evento ha messo in luce le conseguenze di un’eliminazione che ha scosso il club e ha messo in discussione le scelte di mercato.

Una sconfitta che ha scosso il club

Il Trabzonspor, che aveva investito pesantemente nel mercato estivo per affrontare le eliminatorie in Europa League, ha visto il suo progetto europeo fallire in modo drammatico. La sconfitta per 4-0 a Budapest ha concluso una fase di playoff con un totale di 5-0 nel doppio confronto, dopo un 1-0 in casa. La squadra, ridotta a dieci e poi a nove uomini, ha subito una goleada che ha lasciato un senso di totale inferiorità. Il risultato ha reso impossibile la partecipazione alla Europa League, relegando il club direttamente alla Conference League.

La sconfitta ha messo in discussione le scelte di mercato del club.

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Salah e i grandi acquisti non hanno dato i frutti sperati

Uno dei tanti acquisti di peso del Trabzonspor è stato Mohamed Salah, arrivato come agente libero dopo la rescissione con il Liverpool. Il giocatore, però, non ha potuto fare molto per salvare la situazione: non ha segnato, non ha dato assist e è stato sostituito al minuto 64 senza riuscire a invertire il corso del match. La sua assenza dalla Europa League ha reso il trasferimento un po’ più amaro, soprattutto dopo le grandi aspettative. Altri nomi di spicco come André Onana, Stefan Savic e Paul Onuachu hanno visto le loro ambizioni europee limitate. La squadra, che aveva puntato a raggiungere i quarti di finale, si trova ora a dover giocare la Conference League, una competizione di livello inferiore. La delusione è palpabile, non solo per i giocatori, ma anche per la dirigenza, che aveva puntato su un progetto ambizioso.

Il tecnico dimettisi, ma la dirigenza lo rifiuta

Dopo la sconfitta, il tecnico Fatih Tekke ha annunciato la sua dimissione in diretta televisiva, assumendo la responsabilità totale della debacle. Ha spiegato che preferiva non diventare una distrazione per il club, che ha un futuro promettente. Tuttavia, la dirigenza ha rifiutato la sua decisione, considerandola una reazione emotiva al momento, non una scelta meditata. Tekke, che guida il club da marzo 2025 e ha un contratto fino al 2029, continuerà a dirigere, pur con un futuro incerto.

La decisione del tecnico è stata respinta, ma non ha spento le tensioni.

La sconfitta in Europa League ha messo in luce le fragilità del Trabzonspor, non solo in campo, ma anche nella gestione delle sue ambizioni. La squadra, che aveva investito pesantemente, si trova ora a dover affrontare una competizione inferiore, con un futuro che appare ancora incerto. La stagione si sta rivelando un’esperienza difficile, con conseguenze che si estendono al mercato e alla gestione interna del club.