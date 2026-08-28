Squali vicino alla costa, attacchi registrati in diverse regioni

Attacchi di squali: dati e tendenze globali nel 2026

Nel 2026, gli attacchi di squali registrati a livello globale si attestano intorno ai 60-80 al anno, con un numero limitato di episodi mortali. Secondo i dati del 2025, si sono registrati 12 casi mortali a livello mondiale, un incremento rispetto alla media storica. Questi dati, raccolti da fonti scientifiche, indicano una certa variabilità, ma non un aumento esponenziale. Gli squali, in particolare, continuano a rappresentare un rischio per le persone che si avvicinano alle loro zone di pesca o alle coste.

La situazione non è in aumento esponenziale, ma presenta variazioni legate a fattori ambientali. Gli Stati Uniti, in particolare la Florida, e l’Australia sono le regioni con il maggior numero di attacchi registrati. Questi dati si rafforzano anche nel 2025, quando si sono registrati 12 decessi a causa di attacchi di squali. Inoltre, negli ultimi anni, gli episodi si sono concentrati soprattutto vicino alla costa, specialmente in zone come gli estuari e il porto di Sydney, dove le piogge intense hanno contribuito a un aumento delle attività degli squali.

La situazione in Spagna e i dati storici

In Spagna, gli attacchi di squali a persone sono stati registrati per un totale di 13 casi dal momento in cui esistono dati storici. Tra questi, solo un episodio ha causato la morte, datato all’inizio del XX secolo. Questo dato sottolinea come, nonostante l’aumento di alcuni episodi negli ultimi anni, la situazione rimane comunque rara e non rappresenta un rischio significativo per la popolazione. La media globale degli attacchi mortali si attesta intorno a 6 decessi all’anno.

Pubblicità

I dati del 2025 hanno evidenziato un aumento del numero di episodi mortali, ma non si tratta di un trend definitivo. Gli esperti attribuiscono questa variazione a fattori locali e climatici, come le piogge intense e la variazione delle temperature marine. Inoltre, la presenza di squali in zone non tradizionali, come gli estuari, ha portato a un incremento di incidenti. Tuttavia, la media globale rimane intorno a 6 decessi all’anno, confermando che gli attacchi di squali non sono un fenomeno comune. Gli squali, pur rappresentando un rischio per le persone, non sono una minaccia globale. I dati confermano che, sebbene ci siano episodi significativi, la situazione rimane sotto controllo e non si registra un aumento esponenziale. La vigilanza e la ricerca scientifica continuano a giocare un ruolo chiave nel comprendere meglio questi fenomeni.

60-80 attacchi globali all’anno

5-10 decessi annui

12 casi mortali nel 2025

13 attacchi in Spagna dal momento in cui esistono dati

La situazione degli attacchi di squali non mostra un incremento esponenziale, ma presenta variazioni legate a fattori ambientali e climatici. Gli squali, pur rappresentando un rischio per le persone, non sono una minaccia globale. I dati confermano che, sebbene ci siano episodi significativi, la situazione rimane sotto controllo e non si registra un aumento esponenziale. La vigilanza e la ricerca scientifica continuano a giocare un ruolo chiave nel comprendere meglio questi fenomeni.