Barça cerca un central giovane: Flick e Deco valutano opzioni future

Il Barça cerca un difensore giovane, con Flick e Deco che valutano opzioni future

Il Barça cerca un difensore centrale giovane con prospettive di futuro, dopo aver deciso di non puntare su un giocatore già affermato. La direzione sportiva, guidata da Hansi Flick e Javier Mascherano, valuta diverse opzioni, ma la priorità rimane la ricerca di un talento in crescita. La decisioni è stata presa dopo che, a inizio estate, è stato scartato l’arrivo di Alessandro Bastoni, che avrebbe costato tra i 60 e i 70 milioni di euro. Il club, in attesa che un difensore lasci la squadra, continua a monitorare il mercato, anche se non è un acquisto prioritario.

Opzioni in vista per il difensore centrale

Il Barça ha in mente un profilo specifico: un giocatore giovane, con potenziale, che possa integrarsi nella squadra a lungo termine. Tra le opzioni considerate, si trovano nomi come Hamza Abdelkarim e Jesse Bisiwu, entrambi in ottima forma e già in lizza per la squadra titolare. Entrambi hanno dimostrato durante la pretemporada di essere in grado di giocare in posizione avanzata, ma la squadra potrebbe anche valutare un difensore centrale in caso di necessità. Flick, che ha chiaro il ruolo dei titolari, ha espresso fiducia nei confronti di giocatori come Jules Koundé e Eric García, che hanno già giocato in posizione centrale durante i primi match.

La situazione dei difensori in squadra

Il Barça ha diverse opzioni in casa per il ruolo di difensore centrale. Jules Koundé e Eric García, entrambi in dinamica di squadra titolare, hanno già mostrato capacità in posizione centrale. Koundé, in particolare, ha giocato alcuni minuti in zona difensiva durante i primi match, dimostrando di poter adattarsi al ruolo. Inoltre, il club controlla anche la situazione di Gerard Martín, che potrebbe giocare in posizione laterale se necessario. La squadra, però, non ha ancora preso una decisione definitiva, in attesa che un difensore lasci la squadra. La direzione sportiva, però, non ha fretta e preferisce valutare le opzioni con attenzione.

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La ricerca di un difensore centrale giovane non è un obiettivo prioritario per il Barça, ma rimane un’opzione in vista. La squadra, che ha già venduto due giocatori, continua a monitorare il mercato, anche se non è in cerca di un acquisto di alto valore. Flick e Deco, però, non si fermano e valutano ogni possibilità, cercando di costruire una squadra solida e futura. Il club, in attesa di nuove mosse, si prepara al prossimo match contro il Feyenoord in Champions League, con la speranza di iniziare la stagione con un gruppo coeso e competitivo.

Il Barça cerca un difensore centrale giovane con prospettive di futuro.

Le opzioni considerate includono nomi come Hamza Abdelkarim e Jesse Bisiwu.

La squadra non ha ancora preso una decisione definitiva sul mercato.